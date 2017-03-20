Департамент шоссейных дорог: быстрому ремонту гравийных дорог мешает погода

Департамент в курсе проблемы и вместе с фирмами делает все от него зависящее, чтобы исправить ситуацию, сообщил в понедельник пресс-секретарь департамента. Но при промокшем гравийном покрытии и недостаточной плотности сложно предпринять необходимые меры, пока насыпь не затвердеет.

«К сожалению, в этом году сложные для гравийных дорог погодные условия, - сказал глава отдела обслуживания департамента Райнер Кулдмаа. - В последний раз столь же мягкая зима была три года назад».

Кроме того, на состоянии дорог заметно сказывается то, придерживаются ли занимающиеся тяжелыми грузоперевозками предприятия ограничений по массе. Если они этого не делают, дороги могут стать непроходимыми, а процесс их восстановления будет продолжительным и затратным.

Каждый год проводится ремонт гравийных дорог, в этом году он пройдет примерно на 300 км. Прежде всего пересмотрят труднопроходимые и нуждающиеся в прочем ремонте участки дорог и при необходимости будут скорректированы ремонтные списки. Департамент постарается учесть потребность в ремонте проблемных дорог при составлении планов на этот же год.

Департамент в течение прошлых лет и при наличии ресурсов устанавливал покрытие на гравийных дорогах. Потребности населения существенно выше возможностей департамента. Километр летнего обслуживания гравийной дороги стоит в среднем 850 евро в год.

Для установки и сохранности беспылевого дорожного покрытия необходима несущая способность в течение всего года.

До сих пор на участках государственных шоссе, проходящих по более плотно населенным районам, устанавливали легкое беспылевое покрытие, чтобы улучшить условия проживания местного населения. В то же время владелец дороги не может гарантировать, чтобы в ближайшие годы конструкция покрытия не деформируется, поскольку легкое дорожное покрытие особенно чувствительно к тяжелому транспортному движению и весенней оттепели.

В нынешней ситуации на дорогах приходится вводить ограничения по массе, чтобы защитить их от разрушений, и департамент надеется, что предприятия будут придерживаться этих ограничений.