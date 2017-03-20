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Картина дня: нападение пациента психиатрии, опасные болезни жителей Эстонии и рекорд зарплаты учитилей

Rus.Postimees.ee
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Болезнь. Фото иллюстративное. | ФОТО: Panther Media/Scanpix

Портал Rus.Postimees знакомит вас с основными событиями понедельника.

Нападение пациента психиатрии

В воскресенье вечером в Валгаской больнице пациент отделения психиатрии напал на людей. Пострадали 12 человек. Читать далее...

Опасные болезни

В Эстонии тысячи людей являются носителями опасных заболеваний, при этом не лечатся сами и угрожают другим. Читать далее...

Уволен председатель совета Горхолла

Таллиннская горуправа на сегодняшнем внеочередном заседании решила освободить от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пая. Читать далее...

Пособие для пенсионеров

В этом году одинокие пенсионеры получат пособие. Но кто имеет на него право? Читать далее...

Полицейский автобус протаранил трактор

Вчера вечером в Ида-Вирумаа полицейский автобус врезался в стоявший на месте трактор, пострадали два человека. Читать далее...

Рекорд зарплаты учителей

Средняя зарплата учителей Эстонии достигла рекордного уровня. Читать далее...

Фотоновость

Сегодня грузовик снес камеру измерения скорости. Читать далее...

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