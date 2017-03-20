Картина дня: нападение пациента психиатрии, опасные болезни жителей Эстонии и рекорд зарплаты учитилей

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Нападение пациента психиатрии
В воскресенье вечером в Валгаской больнице пациент отделения психиатрии напал на людей. Пострадали 12 человек. Читать далее...
Опасные болезни
В Эстонии тысячи людей являются носителями опасных заболеваний, при этом не лечатся сами и угрожают другим. Читать далее...
Уволен председатель совета Горхолла
Таллиннская горуправа на сегодняшнем внеочередном заседании решила освободить от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS Меэлиса Пая. Читать далее...
Пособие для пенсионеров
В этом году одинокие пенсионеры получат пособие. Но кто имеет на него право? Читать далее...
Полицейский автобус протаранил трактор
Вчера вечером в Ида-Вирумаа полицейский автобус врезался в стоявший на месте трактор, пострадали два человека. Читать далее...
Рекорд зарплаты учителей
Средняя зарплата учителей Эстонии достигла рекордного уровня. Читать далее...
Фотоновость
Сегодня грузовик снес камеру измерения скорости. Читать далее...