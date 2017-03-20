Ректор ТУ: удивительно, что не все мы считаем Нарву своей!

Местами к Нарве и нарвитянам формируется унижающее отношение, однако порицание Нарвы не может быть ценой, которая компенсирует разницу между стоимостью строительства Академии МВД в Таллинне и в Нарве. А в случае, если Академия в Нарву все-таки переедет, унижать местных жителей так же глупо, как оскорблять идущую открывать вам дверь хозяйку дома. В связи с планом переезда Академии МВД в Нарву общественность ввели в заблуждение по крайней мере в отношении трех вещей.

Во-первых, ложно и оскорбляет нарвитян и сотрудничающих с Нарвой людей утверждение, будто в Нарве невозможно дать полноценное образование, потому что никто не едет туда ни учиться, ни преподавать.

Очень даже можно! Тартуский университет уже 18 лет развивает Нарвский колледж, который начинал как учреждение с глубоко советским менталитетом, а к настоящему времени стал развивающимся вузом. Уже два года мы – в основном по предложению местного бизнеса – готовим специалистов по IT, а летом по два месяца учим там большие группы американских и французских студентов русскому языку. Глубоко оскорбляют наших преподавателей «оценщики», утверждающие, что в Нарве нельзя дать пристойное образование, потому что там нет образованных людей, умеющих преподавать, и такие люди туда не поедут.

Когда-то с недоверием и сомнением многие отнеслись и к желанию университета построить новое здание Нарвского колледжа. Сегодня недоверие сменилось уважением и признанием, потому что этот дом превратился в интеллектуальный и культурный центр Нарвы, стал пристанищем нарвского Эстонского дома и джаз-клуба.

В итоге получилось место, где как государственные мужи Эстонии, так и иностранные послы признают, что Нарвский колледж – лучший пример того, как «эстонское государство присутствует в Нарве».

Нам приятно слушать речи о том, как прекрасен Нарвский колледж – и как он выражает регионально-политическую заботу государства об Ида-Вирумаа. На самом деле регионально-политическая поддержка Нарвского колледжа составляет всего лишь 1,7 миллиона евро, которые университет ежегодно направляет в Нарвский колледж из выделяемых государством денег на науку и высшее образование. Государственной поддержки регионально-политической функции Нарвского колледжа, к сожалению, нет.

Во-вторых, люди поедут в Нарву и учиться, и учить, если для этого будет физическая возможность, а создать такую возможность стоит не дороже, чем в других регионах Эстонии. В Нарвском колледже учатся четыре сотни студентов и работают шестьдесят преподавателей. Каждый пятый ученик Нарвского колледжа приехал из-за пределов Ида-Вирумаа – из Таллинна, Валга, Пярну, Тарту. У нас преподают люди из Тарту и Таллинна, особенно в сфере IT и филологии для иностранцев.

Университет принял решение инвестировать в Нарву еще больше денег – мы строим в Нарве новое студенческое общежитие. Мы хотели сделать это вместе с государством в лице Министерства внутренних дел, когда в плане было построить в Нарве тренировочную базу Академии МВД. Совместное строительство не задалось, потому что мы устали ждать решений и вклада государства – и продолжили проект самостоятельно.

Принять решение вовремя – значит придать решению дополнительную ценность, и мы уверены в том, что инвестиции в Нарву и тамошнее высшее образование – это верный шаг. Но даже тогда, когда какая-нибудь конкретная инвестиция в Нарву, может быть, не является хорошей идеей, нельзя унижать всех тех, кто остается в Нарве живет или туда переехал. Когда защищаешь свои личные или чиновничьи интересы, несправедливо заставлять нарвитян с высшим образованием ощущать себя последними незадачливыми людьми, которые не уехали еще из пограничного города.

В-третьих, сравнение возможностей высшего образование в Нарве с таковыми в других образовательных центрах Эстонии не было ни честным, ни свободным о демагогии. В Нарве – 50 тысяч жителей, из них пятьсот связаны с высшим образованием, и все равно кто-то рассуждает о том, возможно ли организовать в этом городе что-то разумное и хорошее.

Почему никто не задается вопросом, как можно на приемлемом уровне организовывать образовательный процесс во многих куда меньших городах – Хаапсалу, Курессааре, Раквере, в том же самом спасательной колледже Академии МВД в Вяйке-Маарья? Если нам не приходит в голову спрашивать «кто же поедет учиться и преподавать в Вяйке-Маарья и Пайкузе?», почему мы задаем вопросы насчет Нарвы?

Нарва – это Эстония, и удивительно, что не все мы считаем ее своей.

Перевод с эстонского.