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В Париже полиция применила слезоточивый газ к участникам марша против жестокости полиции

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: PHILIPPE WOJAZER/REUTERS

В Париже полицейские использовали слезоточивый газ в столкновениях с демонстрантами в воскресенье, 19 марта, когда тысячи людей вышли протестовать против жестокости полиции из-за "дела Тео" - предполагаемого изнасилования 22-летнего чернокожего полицейской дубинкой, сообщает Le Parisien.

По подсчетам полиции, в марше от площади Наций до площади Республики в центре Парижа приняли участие от семи до семи с половиной тысяч человек. Двое полицейских в столкновениях с митингующими получили легкие ранения и были госпитализированы, 11 человек задержано.

Как сообщает France 24, к участию в марше призывали французские антирасистские организации, в том числе Лига по правам человека и Движение против расизма и за дружбу между народами.

Демонстранты скандировали "Нет справедливости - нет мира" и "Срочно, срочно, полицейские безнаказанно убивают". Многие участники акции протеста были в масках, солнечных очках и капюшонах, закрывавших лица, и с анархистскими флагами. Демонстранты растянули большой баннер с надписью "Справедливость и достоинство, остановим безнаказанность полицейских" и с портретами 13 жертв полицейского произвола.

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