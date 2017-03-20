В Париже полиция применила слезоточивый газ к участникам марша против жестокости полиции

По подсчетам полиции, в марше от площади Наций до площади Республики в центре Парижа приняли участие от семи до семи с половиной тысяч человек. Двое полицейских в столкновениях с митингующими получили легкие ранения и были госпитализированы, 11 человек задержано.

Как сообщает France 24 , к участию в марше призывали французские антирасистские организации, в том числе Лига по правам человека и Движение против расизма и за дружбу между народами.

Демонстранты скандировали "Нет справедливости - нет мира" и "Срочно, срочно, полицейские безнаказанно убивают". Многие участники акции протеста были в масках, солнечных очках и капюшонах, закрывавших лица, и с анархистскими флагами. Демонстранты растянули большой баннер с надписью "Справедливость и достоинство, остановим безнаказанность полицейских" и с портретами 13 жертв полицейского произвола.