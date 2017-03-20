Внимание! Подозреваемый в похищении человека до сих пор не пойман

В прошлую среду утром в полицию поступил звонок о том, что на улице Хумала в Таллинне, возможно, похитили человека. Сотрудники уголовного розыска нашли пострадавшего в тот же день поздно вечером, он получил легкие ранения. Однако поймать его похитителя не удалось до сих пор.

«Сейчас идет активная работа, сбор доказательств, ждем результатов экспертиз», - сказала пресс-секретарь Департамент полиции и погранохраны Марие Аава, по словам которой, большей информация поделиться с общественностью пока нельзя.

Тем не менее, она сказала, что после первого обращения за помощью к общественности, информации поступило немного, а потому стражи порядка по-прежнему ждут сообщений от людей.

Криминальное бюро Пыхьяской префектуры разыскивает изображенного на фото мужчину 1983 года рождения, и выясняет место нахождения серого микроавтобуса Mercedes Benz Viano с регистрационным номером 197 BPK. Просьба ко всем, у кого есть информациюя о мужчине и о машине, позвонить в полицию по номеру 5690 4272/

Как пострадавший, так и подозреваемый являются жителями Эстонии, о репутации которых пресс-секретарь говорить отказывается. Но доказательства указывают на то, что они знакомы и речь может идти о межличностном конфликте.