В Финляндии убили 19-летнего эстонца

Ссора между компаниями началась в ресторане, затем участники конфликта перебрались на улицу. В ходе потасовки проживающий в Хельсинки 19-летний эстонец получил опасную для жизни ножевое ранение, в результате которого скончался на месте происшествия.

Полиция подозревает в его убийстве 35-летнего жителя Котка, передает телеканал MTV. Он задержан.

Помимо него в полицейский участок доставили еще шестерых участвовавших в драке мужчин.