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В Финляндии убили 19-летнего эстонца

Rus.Postimees.ee
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Полиция Финляндии. Фото иллюстративное | ФОТО: Vesa Moilanen/Lehtikuva

В субботу утром в финском городе Котка между двумя компаниями произошла драка. Ее результатом стала смерть от ножевых ранений 19-летнего эстонца.

Ссора между компаниями началась в ресторане, затем участники конфликта перебрались на улицу. В ходе потасовки проживающий в Хельсинки 19-летний эстонец получил опасную для жизни ножевое ранение, в результате которого скончался на месте происшествия.

Полиция подозревает в его убийстве 35-летнего жителя Котка, передает телеканал MTV. Он задержан.

Помимо него в полицейский участок доставили еще шестерых участвовавших в драке мужчин.

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