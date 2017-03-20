В Финляндии убили 19-летнего эстонца
20. март 2017 15:37
В субботу утром в финском городе Котка между двумя компаниями произошла драка. Ее результатом стала смерть от ножевых ранений 19-летнего эстонца.
Ссора между компаниями началась в ресторане, затем участники конфликта перебрались на улицу. В ходе потасовки проживающий в Хельсинки 19-летний эстонец получил опасную для жизни ножевое ранение, в результате которого скончался на месте происшествия.
Полиция подозревает в его убийстве 35-летнего жителя Котка, передает телеканал MTV. Он задержан.
Помимо него в полицейский участок доставили еще шестерых участвовавших в драке мужчин.