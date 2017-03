Видео: футболист «Баварии» истерично отреагировал на замену и рассмешил одноклубников

Инцидент произошел на 85-й минуте встречи. Роббен сильно хлопнул по руке заменившего его Ренату Саншеша, отказался поприветствовать главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти и отправился на скамейку. Других запасных команды - Франка Рибери, Хаби Алонсо и Джерома Боатенга - рассмешило поведение хавбека. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 1:0.

«Бавария» с 62 очками лидирует в таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» на 13 очков. Роббен принял участие в 18 матчах чемпионата Германии-2016/17, забив 8 мячей и отдав 7 передач.

Arjen Robben has a mini tantrum after being substituted. The rest of the Bayern bench laughs at him. pic.twitter.com/BZZ5saAZiV