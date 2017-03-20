Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Видео: футболист «Баварии» истерично отреагировал на замену и рассмешил одноклубников

Sports.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Других запасных команды - Франка Рибери, Хаби Алонсо и Джерома Боатенга - рассмешило поведение хавбека. | ФОТО: Скриншот с видео в Twitter

Нападающий мюнхенской «Баварии» Арьен Роббен остался недоволен заменой в матче немецкой бундеслиги с менхенгладбахской «Боруссией». Видео появилось в Twitter-аккаунте Paddy Power, передает «Лента.ру».

Инцидент произошел на 85-й минуте встречи. Роббен сильно хлопнул по руке заменившего его Ренату Саншеша, отказался поприветствовать главного тренера мюнхенцев Карло Анчелотти и отправился на скамейку. Других запасных команды - Франка Рибери, Хаби Алонсо и Джерома Боатенга - рассмешило поведение хавбека. Встреча завершилась победой «Баварии» со счетом 1:0.

«Бавария» с 62 очками лидирует в таблице бундеслиги, опережая ближайшего преследователя «РБ Лейпциг» на 13 очков. Роббен принял участие в 18 матчах чемпионата Германии-2016/17, забив 8 мячей и отдав 7 передач.

Наверх