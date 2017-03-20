Касса страхования от безработицы выплачивает пособия по 20 центов. Зачем?

"Я не ходатайствовала об этом пособии, эту сумму я заметила на счету случайно", - рассказала Кайре, которая сейчас выполняет волонтерскую работу, предложенную ей Кассой страхования от безработицы. Кайре довольна и предоставленной ей возьможностью и компенсацией за волонтерство, однако выплаченное ей транспортное пособие привело ее в недоумение. Непонятны ей остались и принципы, по которым была рассчитана сумма.

"Я живу недалеко от места волонтерской работы - до нее всего минут 12 пешком, поэтому непонятно, откуда взялась эта компенсация на транспорт в 20 центов", - рассказала Кайре.

Как выяснилось, и ранее на ее счет поступало по 20 центов, когда она ездила на консультации по карьере в Кассу страхования от безработицы. "Однако, когда я езжу к своему консультанту, так сказать, на ежемесячный отчет, транспортные расходы мне не компенсируют", - удивляется Кайре, у которой возник резонный вопрос: не превышают ли расходы за банковский перевод саму переводимую сумму - 20 центов?

По ее мнению, было бы разумнее складывать символическую дневную плату за проезд и потом выплачивать получившуюся сумму или же компенсировать ее на основании соответствующего документа (при проезде на общественном транспорте, а не на машине).

Платят даже тем, кто ходит пешком

"Основанием для начисления транспортного пособия является то, что человек пользуется нашей услугой, для этого не нужно подавать заявление", - рассказала руководитель отдела Кассы страхования от безработицы по услугам для соискателей работы и работодателей Керстин Холланд. Размер компенсации вычисляется автоматически, по словам Холланд, соискатель работы не должен предоставлять доказательства проезда - он может прийти на место и пешком.

Предполагается, что расстояние между местом проживания и местом оказания услуги составляет по меньшей мере 500 м. Ставка компенсации за проезд и проживание - 10 евроцентов на 1 км, максимальная компенсация за день - 26 евро.

"В отношении выплат компенсаций жителям Таллинна можем сказать, что мы не знаем, как долго просуществует бесплатный общественный транспорт. Кроме того, людям предоставлен свободный выбор, каким средством передвижения пользоваться - общественным транспортом, личным средством передвижения или пойти пешком", - заметила Холланд, добавив, что рассматривать каждый случай в отдельности слишком сложно, это предполагало бы большую нагрузку.

По ее словам, выплата пособий на проезд и проживание распределена по уездам в зависимости от количества безработных, пользующихся различными услугами Кассы страхования от безработицы: участвующих в обучении в области рынка труда, в трудовой практике, в пробной работе, в трудовом упражнении, в рабочем клубе и различных консультациях (по карьере, психологических, консультаций о погашении задолженностей, о зависимости), в волонтерстве, в услугах индивидуального занятия работой и защищенной работы (на I этапе).

"Бросаются в глаза отделения в Таллинне и Харьюмаа, где сумма за проезд и проживание пропорционально меньше, чем пропорция участвующих в услуге безработных", - отметила Холланд. По ее словам, одна из причин этого заключается в том, что здесь более короткие расстояния между местом жительства безработного и местом оказания услуг, которые предлагает Касса страхования от безработицы. То же действует и в отношении Тартумаа.

Уезд Распределение общей суммы за проезд и проживание Процент безработных, пользующихся услугами Кассы страхования от безработицы Хийумаа 1% 1% Ида-Вирумаа 22% 22% Йыгевамаа 2% 2% Ярвамаа 3% 2% Ляэнемаа 2% 2% Ляэне-Вирумаа 6% 4% Пылвамаа 4% 3% Пярнумаа 7% 6% Рапламаа 3% 3% Сааремаа 5% 3% Таллинн и Харьюмаа 24% 32% Тартумаа 8% 10% Валгамаа 4% 3% Вильяндимаа 4% 3% Вырумаа 6% 4%

Всего 100% 100%