Айвар Похлак займется под эгидой УЕФА решением проблем крымского футбола и посетит полуостров

"Я принимал участие во встрече представителей УЕФА и Крымского футбольного союза, по итогам переговоров было принято решение выделить на развитие крымского футбола дополнительные средства", - заявил корреспонденту "Актуальной камеры на русском языке" президент ЭФС Айвар Похлак.

По словам Похлака, УЕФА выделит средства, которые пойдут на развитие двух крымских федераций: "Исполком УЕФА решил выделить 1 миллион для развития крымского футбола на украинской стороне и 1 миллион на развитие футбола на российской стороне".

Похлак сообщил корреспонденту "Актуальной камеры", что обязательно поедет в Крым, поскольку необходимо на месте ознакомиться с тем, какая инфраструктура уже существует, а что еще дополнительно нуждается в развитии.

Президент ЭФС подчеркнул, что УЕФА занимается футболом, а не политикой: "С одной стороны, тема сложная, а с другой - простая, так как наша цель сделать так, чтобы люди, и особенно дети, которые живут в данном регионе и которые хотят заниматься футболом, смогли бы это сделать".