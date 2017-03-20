Запрос Ладынской Осиновскому вызвал шквал эмоций в Рийгикогу

Причиной этого стало формальное нарушение правил поведения в парламенте, поскольку обычно практику подачи запросов министрам используют оппозиционные партии, а не представители партнеров по коалиции. Между тем, Ладынская объяснила, что запрос связан со схемами финансирования здравоохранения: «Пару месяцев назад врачи обратились к правительству. Их посыл ясен: доступность врачебной помощи и ее качество критически ухудшились, и проблема не только в деньгах, проблема во всей системе».

То, что сегодняшняя система финансирования здравоохранения нежизнеспособна, по словам Ладынской, говорят эксперты и в Эстонии, и за ее пределами: «В то же время, принятие решений о финансировании перенесено на более поздний срок. Острой остается проблема и в финансировании лечения раковых больных».

По словам Ладынской, в течение последних трех лет в Эстонии произошло не менее ста случаев, когда раковым больным отказывали в финансировании их лечения: «В обычной жизни это выглядит так: пациент узнает, что у него диагностирован рак и есть метастазы, а поскольку рак на последней стадии, операцию уже не делают. В некоторых случаях человеку говорят, что на самом деле есть лекарство, которое могло бы повлиять на течение болезни, уменьшить боль, продлить срок нормальной жизни, и даже может полностью излечить, но его не достать, поскольку Больничная касса его не оплачивает. Цена лекарства – около 5000-6000 в месяц. Зная это, человек выходит из кабинета».

Она объяснила, что трудно представить себе эмоции, которые испытывает пациент: «Это очень трудно и психологически, и физически, но еще большее разочарование он испытывает от того, как к нему отнеслось государство. Поэтому у меня есть ряд вопросов к Евгению Осиновскому, - сказала Ладынская и добавила, что в числе прочего, хочет узнать, видит ли министр проблемы в схеме финансирования здравоохранения, когда он собирается начать активно этим заниматься, и почему, по его мнению, возникла ситуация, когда врачи выписывают лекарство и считают, что оно подействует, но Больничная касса его не оплачивает.

Также Ладынская хочет знать, обоснована ли описанная ею ситуация: «Официальная позиция Больничной кассы известна, против нее выступают врачи, которые каждый день работают с раковыми больными: они видят, что проблема не только в финансировании, но и в чем-то другом».