Смотрите: роскошные апартаменты Камерон Диас

Правда, Кэмерон сначала решила справиться собственными силами: «Неделями я пролистывала интерьерные журналы, вырезала понравившиеся мне фотографии и складывала их в папки, которые пухли, как на дрожжах». Купленные актрисой апартаменты на Манхэттене представляли собой абсолютно белое пространство.

«Здесь явно недоставало цвета! — вспоминает Кэмерон. — Не знаю, может быть, все дело в моих кубинских корнях, но я обожаю яркие, блестящие вещи».

Фото: gd-home.com

В то же время актриса мечтала об уютной, домашней атмосфере, в которой она могла бы отдыхать после съемочных будней. В очередной раз пересматривая собранные вырезки из журналов, Диаc заметила, что большинство понравившихся ей проектов имеют одного и того же автора — Келли Уэстлер. Ее почерк не спутаешь ни с каким другим: изысканный декор, смелые цветовые решения и продуманное сочетание текстур. В общем, если вам нужен элегантный и гламурный интерьер — звоните Келли.

Фото: gd-home.com.

Так и получилось: красиво, стильно, роскошно. Площадь квартиры на Манхеттене - 130 квадратных метров. Кроме гостиных, кухни и прочих помещений в ней две спальни и две ванных комнаты. Стоит квартира сущие пустяки - 4 250 000 долларов.

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