Тартуского волостного старейшину обвиняют в коррупции

Согласно обвинению, волостной старейшина в период с 14 апреля 2013 года по 11 июня 2015 года заключал сделки с фондом Emajõe Jõeriik, членом которого он сам являлся. Заключением этих сделок он взял на Тартускую волость обязательства по выплате суммы, превышающей 100 000 евро в пользу SA Emajõe Jõeriik.

Кроме того, волостной старейшина обвиняется в том, что в 2013 и 2014 годах он заправил личный автомобиль горючим и заполнил им канистры на сумму более чем 200 евро из средств на топливо, предназначенного Тартуской волости.

По словам окружного прокурора Лыунаской окружной прокуратуры Марге Пюсса, чрезвычайно жаль, что человек, которому доверено использование общественных средств, не может использовать их, соблюдая закон. "Такое поведение оправдать невозможно, поэтому работа по таким преступлениям и передача их в суд являются для прокуратуры приоритетными", - заявил Пюсс.

Тартуский окружной суд начнет судебные заседания по этому делу в октябре нынешнего года.

Досудебные процедуры по уголовному делу провело бюро по борьбе с коррупционными преступлениями центральной уголовной полиции, дело вела Лыунаская окружная прокуратура.