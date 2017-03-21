Елена Скульская. Единодушно выберем Макбета!

Каждый постановщик, вероятно, хочет ткнуть своим пальцем в зрителя и прокричать: «Это спектакль про тебя!» Жест получается обычно грубоватым – вроде того, которым дразнят слуги Капулетти слуг Монтекки, грызя на их счет ноготь. А грубость и прямолинейность отталкивает нежного и ранимого театрального зрителя, ему хочется, чтобы он сам, без принуждения, признал права режиссера на манипуляции с его совестью.

Он, таллиннский зритель, например, не уверен в том, что проблемы Алеппо должны волновать его больше, чем стремительное падение отечественной медицины в средневековые бездны, в которых к специалистам страждущие будут попадать уже после смерти. Вполне предсказуемо: придет врач к покойнику, дождавшемуся своей очереди, и посмотрит, как усопший переносит смерть – не подскочило ли у него, не дай бог, давление.

Раньше считалось: хороший художник начинает с подмастерья, радуется, что научился самостоятельно грунтовать холст; будущий хороший врач поступает в больницу санитаром, потом много лет учится в университете, потом начинает практиковать под наблюдением опытных специалистов, потом, благодаря уму и таланту, делает карьеру и возглавляет больницу или клинику и, наконец, выдвигается на пост министра. То есть разбирается в том, чем призван руководить.

Но можно и без этого: просто захотелось человеку чем-то руководить, и он этим самым руководить и стал. Жажда власти сильнее профессиональных страстей, сильнее здравого смысла, сильнее любви и ненависти, это – чистая ярость, бессмысленная и беспощадная, готовая смести на пути к победе кого угодно и как угодно, например, всех центристов или всех социал-демократов, или реформистов – застрелить, повесить, зарубить топором. Разумеется, в переносном смысле слова, разумеется, говоря метафорически...

Общество моржей

А в Городском театре молодой финский режиссер Антти Миккола поставил выдающийся спектакль «Макбет», который без всяких специальных и назойливых ухищрений делает любого зрителя заинтересованным участником событий.

Текст – по большей части Шекспира, но понимаемый метафорически. Действие перенесено в наши дни в небольшое содружество моржей – любителей зимних купаний в открытых водоемах и последующего отдыха в финских банях. Небольшое такое содружество, членские взносы составляют примерно 250 евро, прелестное оздоровительное хобби.

Состав трагедии таков: председатель содружества Дункан если и уйдет со своего поста, то передаст правление сыну Малькольму, а блестящий пловец и ныряльщик в проруби Макбет – всего лишь заместитель Дункана и маловероятно, что когда-то возглавит общество. И вот Дункан заезжает в гости к Макбету, парится в его бане, а жена Макбета советует не упустить такой шанс – прямо в парилке можно зарубить соперника топором и занять его место.

Дальше события развиваются по кровавому сценарию Шекспира с небольшими комическими поправками: Бирнамский лес, который должен сойти с места и двинуться на Макбета, оказывается конторской мебелью, выполненной из бирнамского дерева; вместо приемов во дворце – заседания в конторе общества с протоколом, повесткой дня и голосованием...