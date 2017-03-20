Видео с регистратора: полицейский автобус врезался в трактор

В воскресенье вечером в 19.44 в полицию поступило сообщение о замеченном в Ида-Вирумаа тракторе T-25, который ехал по трассе с отключенными фарами. Звонивший предполагал, что водитель трактора может быть пьян. На поиски выехал находившийся неподалеку полицейский патруль. Целью полицейских, помимо задержания опасного средства передвижения и его водителя, было не допустить трактор на оживленное шоссе Йыхви-Тарту.

Спустя всего четыре минуты, в 19.48, в волости Лохусуу, на 2-м километре дороги Кальма-Муствеэ, полицейская машина Volkswagen Transporter протаранила разыскиваемый трактор.

ДТП в Ида-Вирумаа. / Департамент полиции и погранохраны

ДТП в Ида-Вирумаа. / Департамент полиции и погранохраны

По предварительным данным, оперативная машина, за рулем которой находился 49-летний полицейский, врезалась в стоявший на обочине в направлении движения машины полиции неосвещенный трактор, за рулем которого был 22-летний молодой человек.

Пострадали водитель трактора и 44-летний мужчина, который сидел на левом крыле трактора, они были доставлены в Клинику Тартуского университета. Полицейские в результате ДТП не пострадали, зато сильные повреждения получила полицейская машина.

Как пояснили в пресс-службе полиции, водитель оперативного автомобиля выехал на вызов, не включая спецсигналы. Как следует из записи бортовой камеры, скорость полицейской машины, ехавшей по находящейся в населенном пункте дороге, была выше допустимой - примерно 68 км/ч.

"Во время экстренного вызова полицейские могут отклоняться от определенных правил дорожного движения, если обеспечат безопасность движения. Во всех других случаях мы ждем от наших сотрудников, чтобы они соблюдали правила и были хорошим примером. В ходе начатого производства выяснится, по каким соображениям водитель оперативной машины решил не использовать спецсигналы", - сообщил руководитель оперативной службы полиции Оттомар Вирк.

Полиция установила, что 44-летний мужчина, сидевший на левом крыле трактора, был в состоянии алкогольного опьянения. Степень трезвости водителя трактора в момент ДТП установит экспертиза.

Водитель полицейской машины был трезв и имел права соответствующей категории. У водителя трактора не было прав соответствующей категории, трактор не был зарегистрирован, его техническое состояние не соответствовало требованиям. По сообщению полиции, трактор был непригоден к участию в дорожном движении.

"Во время движения видимость первостепенна, и езда в темное время на неосвещенном транспортном средстве - очень опасна", - подчеркнул руководитель оперативного отдела. "Непригодное к езде и неосвещенное средство передвижения на дороге - не менее опасно, чем вождение в нетрезвом виде, потому что в обоих случаях невозможно предсказать, какие тяжелые последствия это может принести как самому водителю, так и другим участникам движения", - добавил он.

Подробности произошедшего выяснятся в ходе дальнейшего производства.