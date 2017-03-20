В Южном Судане разбился пассажирский самолет, который принадлежит небольшой южносуданской авиакомпании South Supreme Airlines. Трагедия произошла в аэропорту города Вау - это административный центр одноименного округа и штата Западный Бахр-эль-Газаль, второй по величине город страны.
The Aviation Herald пишет, что разбился Ан-26, т.е. советский военно-транспортный самолет, разработанный в конструкторском бюро Антонов. При этом отмечается, что в парке южносуданской авиакомпании было два самолета Fokker 50 As - нидерландских ближнемагистральных пассажирских самолета. По данным портала Airlive, самолет совершил аварийную посадку: у него загорелись двигатели.
Все пассажиры самолета авиакомпании South Supreme Airlines, разбившегося в Южном Судане, выжили, сообщает Airlive.Net.
Отмечается, что людей удалось эвакуировать до того, как самолет сгорел.
Би-би-си со ссылкой на местного чиновника сообщила, что самолет вылетел из Джубы - столицы Южного Судана. По данным телекомпании, на борту было по меньшей мере 30 человек.
Как сообщил корреспондент Eye Radio, у самолета перед падением задымился хвост, а когда он рухнул на землю, внезапно вспыхнуло пламя. Директор больницы Вау Эдмонд Себит уточнил, что нескольким раненым оказывается медицинская помощь, и подтвердил название перевозчика.
Южносуданская газета The National Courier в Twitter опубликовала фотографии с места происшествия. На них видно, что самолет сильно обгорел и пожарные машины тушат его останки.
South Supreme Airlines - южносуданская авиакомпания, работающая с сентября 2013 года и обслуживает перелеты на небольшие расстояния. С мая 2014 года самолеты этого перевозчика три раза в неделю совершают регулярные рейсы из Джубы в Энтеббе - город в Центральной Уганде на озере Виктория.
Several feared dead in Wau plane crash https://t.co/MTfEJaP2Ez #SouthSudan pic.twitter.com/pLYMzHZkTT— Eye Radio Juba (@EyeRadioJuba) 20 марта 2017 г.
#WAU: Further Photos of South Supreme Airlines Plane Crash. 44 feared dead. #SouthSudan #SSudan pic.twitter.com/2VQzhZTyM9— The National Courier (@Nation_Courier) 20 марта 2017 г.