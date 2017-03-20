В Нарве зажгут свечи в память о жертвах мартовских депортаций

Состоится также молодежный семинар «Как сделать так, чтобы история нас учила, а не разъединяла?», который начнется в Нарвском колледже Тартуского университета в субботу в полдень, сообщили организаторы. Объединение приглашает принять участие в семинаре также молодежь из Таллинна и Тарту, транспорт в Нарву обеспечат организаторы. Желающие поехать должны зарегистрироваться по адресу https://goo.gl/forms/S1gem3Ocfyjq1lm53.

"В годовщину мартовских депортаций будем обсуждать в Нарве, как направить политику памяти таким образом, чтобы новейшая история Эстонии, в том числе наиболее трагичные ее страницы, способствовали объединению, а не разъединяли общество. Вечером на Ратушной площади зажжём тысячу свечей в память о жертвах мартовских депортаций 1949 года. Мы были бы рады, если бы к нашему обсуждению присоединились молодые люди из Таллинна и Тарту", - сообщил руководитель нарвского отделения молодежного объединения "Открытая Республика" Артем Поляк.

Мероприятие пройдёт в рамках серии семинаров-обсуждений, цель которых - поддержка контактов между молодыми людьми в Эстонии и уменьшение барьеров между разными культурами.