На пустыре, где некогда была Художественная академия, хотят построить высотное офисное здание

В последние годы земельный участок по адресу Лайкмаа, 11/Тартуское шоссе, 1 использовался в качестве платной парковки. Предполагается, что на этом месте появится высотное офисное здание с двумя подземными этажами, пишет Tallinncity.

Ходатайство об инициации детальной планировке подало предприятие City Plaza OÜ.

Изначально на упомянутом ранее земельном участке должно было появиться новое здание Художественной академии, но ввиду определенных обстоятельств, включая разногласия с собственниками соседних зданий, здание так и не было построено.

И. о. мэра Таллинна Таави Аас отметил, что будет интересно понаблюдать, возникнут ли споры и в этот раз. «Речь идет о подготовке детальной планировки. В ходе работ будут определены все плюсы и минусы проекта. Думаю, что и в этот раз стоит ожидать жарких дискуссий", - сказал он.