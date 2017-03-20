Forbes: Билл Гейтс остается богатейшим человеком мира

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс в четвертый раз возглавил список богатейших людей мира по версии американского журнала Forbes. Новый перечень был опубликован в понедельник, 20 марта. Состояние создателя программного обеспечения Microsoft оценено в 86 млрд долларов, а за последний год Гейтс заработал 11 млрд долларов, пишет DW.com.

Второе место в рейтинге за 2017 год занял инвестор Уоррен Баффет , владеющий 75,6 млрд долларов (плюс 14,8 млрд долларов за год), а замыкает тройку самых богатых людей основатель Amazon Джефф Безос (состояние 72,8 млрд долларов, рост за последний год - 27,6 млрд долларов). Forbes отмечает, что Безос, оказавшийся в тройке лидеров впервые, за последний год заработал больше остальных участников списка. В прошлогоднем рейтинге он занимал пятое место.

Самые богатые россияне

В глобальный рейтинг долларовых миллиардеров Forbes попали 96 представителей России - на 19 человек больше, чем в прошлом году. Лидером российской части списка стал совладелец "Новатэка" и "Сибура" Леонид Михельсон. Его состояние оценивается в 18,4 млрд долларов (плюс четыре млрд долларов за последний год). Второе место занял основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов (17,5 млрд долларов, рост за последний год - 6,6 млрд долларов), третье - владелец Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) Владимир Лисин (16,1 млрд долларов плюс 6,8 мрд долларов за год).

На этот раз в ежегодный глобальный рейтинг долларовых миллиардеров попали 2043 человека. Их совокупное состояние журнал Forbes оценил в 7,67 трлн долларов.