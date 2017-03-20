Журналистское расследование: через эстонские банки было отмыто почти два миллиарда долларов

В 2014 году «Новая газета» написала о «Ландромате» — самой крупной операции по отмыванию денег в Восточной Европе. Речь шла о выводе из России 22 млрд долларов (или около 700 млрд рублей) с 2011 по 2014 год под видом исполнения незаконных судебных решений, принятых молдавскими судьями.

С тех пор по всему миру были возбуждены уголовные дела, некоторые из европейских банков, участвовавших в отмывании российских денег, были лишены лицензий или оштрафованы.

И хотя главной пострадавшей страной в этой истории была и остается Россия, на уровне правоохранительных органов расследование этой масштабной схемы ведется вяло. Более того: на прошлой неделе власти Молдовы обвинили российские спецслужбы в сознательном противодействии в расследовании этого дела и давлении на молдавских чиновников.

На протяжении почти пяти лет «Новая газета» совместно с журналистами других стран мира пыталась ответить на главные вопросы в этой истории: кому достались около 700 млрд рублей, незаконно выведенных из России, и на что были потрачены эти деньги? И вот, спустя пять лет, на эти вопросы можно частично ответить.

В ходе расследования стало, например, известно, что через эстонские банки было отмыто порядка 1,6 млрд долларов, полученных незаконным путем. Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 евро) прошла через эстонский филиал банка Danske. Расследование установило, что деньги проходили также через банки Versobank (205 095 413 евро), Krediidpank (121 906 746 евро), SEB (31 532 254 евро), эстонский филиал банка Citadele (2 526 302 евро), Swedbank (1 907 334 евро), Tallinna Äripank (3 362 129 евро). Через какие финансовые учреждения прошли еще порядка 37 млн евро - неизвестно.

В расследовании участвовали Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP), газеты The Guardian, Sueddeutsche Zeitung, Postimees и другие.

Руководитель эстонского филиала банка Ивар Паэ признал в интервью газете Postimees, что у них были проблемы с системой методов воспрепятствования отмыванию денег и с мониторингом. По словам Паэ, поэтому банк внедрил многие изменения в работе, которые коснулись организации труда и руководства. Стало ли это причиной ухода прежнего руководителя банка Айвара Рехе в 2015 году, Паэ не подтвердил. При общении с Postimees Рехе опроверг эту информацию.

В ходе журналистского расследования было установлено, как эти деньги сначала попали в 112 банков Восточной Европы, а затем разлетелись по всему миру. Журналисты пришли к заключению, что конечными получателями денежных средств стали российский бизнесмены, задействованные в сфере строительства, инфотехнологий и банковского дела. Отмечается, что эти бизнесмены были тесно связаны с российскими властями.

В каждой стране коллеги-журналисты пытались найти конечных получателей выведенных из России денег и понять, как деньги были использованы, у 700 млрд рублей не было единого источника. В общий котел, который журналисты назвали «Ландроматом», попадали деньги от крупнейших государственных контрактов; от контрабанды электроники, одежды и продукции военного назначения; от хищения активов в банках; и даже от финансирования политических проектов в Европе.

Ознакомиться с результатами журналистского расследования можно в статье "Новой газеты".