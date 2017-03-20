Маргус Цахкна предлагает IRL провести съезд и избрать новое руководство партии

«Поскольку это задача председателя партии, я предложил созвать съезд, чтобы собрать всех наших людей и установить в партии внутренние правила таким образом, чтобы наша партия стала открытой организацией», - заявил Цахкна.

Точные сроки проведения съезда выяснятся 8 апреля, когда на очередное заседание соберется совет партии, который и примет окончательное решение.

По словам Цахкна, съезд необходим для того, чтобы прояснить, каким образом развивать внутреннюю демократию в партии.

На вопрос, собирается ли Цахкна баллотироваться и на следующий срок в должности председателя партии, он ответил, что сейчас все внимание сосредоточено на подготовке к съезду. «Что я буду дальше делать, только выясняется, я обязательно об этом сообщу», - отметил он.

Говоря о низких рейтингах партии, Цахкна сказал, что не считает их определяющими на предстоящих в октябре местных выборах. «На местных выборах мы всегда получали результат, превышающий показатели рейтингов и все это благодаря нашим сильным политикам. В то же время, нашим людям нужны очень четкие цели и вера, что в нашей партии все происходит на демократической основе. Если тут все у нас в порядке, это сразу же видно», - сказал Цахкна.

По его оценке, сейчас в самой партии необходимо принять радикальные решения, в частности, внести соответствующие поправки в устав.