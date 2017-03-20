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Репс: экзамен на категорию C1 может быть приспособлен под нужды учеников русских гимназий

Rus.Postimees.ee
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Майлис Репс | ФОТО: Postimees.ru

Экзамен на высшую категорию знания госязыка C1 может быть изменен и приспособлен под нужды учеников русских гимназий. Об этом сегодня заявила министр образования Майлис Репс, отвечая на вопрос депутатов Рийгикогу, будут сделаны ли каким-то школам исключения относительно системы "60 на 40" или нет.

Министр образования Майлис Репс (Центристская партия) сегодня отвечала на вопросы депутатов парламента, которые были связаны с будущим русских гимназий, а также пилотным проектом, в рамках которого четыре русские школы смогут отказаться от системы "60 на 40", пишет rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

К примеру, экс-министр образования Юрген Лиги (Партия реформ) обвинил Репс в том, что министерство вводит директоров школ и учеников в заблуждение, поскольку последние считают, что будут сделаны какие-то исключения, но Репс отметила, что правительство удовлетворит ходатайство той или иной школы лишь в том случае, если руководство докажет, что через семь лет знание госязыка учеников улучшится.

Также Репс заявила, что экзамен на категорию С1 может быть изменен, поскольку  его нужно будет приспособить к учебной программе основной школы и гимназии, нужно приспособить к умениям детей, а затем добавила, что пока что ни одна школа не обсуждала уменьшение преподавания на госязыке и соответствующие ходатайства поданы не были.

Инициаторами сегодняшнего обсуждения стали консерваторы, по мнению которых исключения поставят в несправедливое положение все остальные школы, кому таких исключений предоставлено не будет.

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