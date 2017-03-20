Парламентарии хотят помочь транспортным предприятиям заключить сделки с российскими компаниями

Представители транзитной отрасли во главе с Тийтом Вяхи посетили парламент и поведали о плачевном состоянии перевалки грузов через Эстонию - за 10 лет из-за падения транзита Эстония недополучила 350 млн евро прибыли, передает rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

"Сегодня предприниматели транзитного сектора спросили нас, смогут ли представители Рийгикогу прийти к ним в бокс на выставке, чтобы провести переговоры с местными предпринимателями; мы должны четко понимать, что участие в выставке поддерживает Фонд развития предпринимательства (EAS) уже на протяжении трех лет, и в ней участвуют три государственных предприятия Эстонии", - говорит председатель экономической комиссии Рийгикогу Айвар Кокк (Союз Отечества и Res Publica), отметив, что латвийцы на "ТрансРоссию" отправляют даже министров и, видимо, поэтому падение транзита у них не такое трагичное, как в Эстонии.

Финансовая комиссия вернется к обсуждению вопроса через две недели после детального ознакомления с ситуацией в секторе и согласования с комиссией по иностранным делам, но оппозиция скептично относится к налаживанию экономических отношений с Россией, особенно в свете экономический санкций, введенных со стороны Евросоюза.

По мнению Ээрика-Нийлеса Кросса, наладить экономические отношения в атмосфере царящего политического холода будет довольно проблематично.