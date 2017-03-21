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Студия Postimees: Яна Тоом и генерал Лаанеотс о поездках в Сирию

Поиск компромисса или кремлевская риторика?

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Евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) и бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке Антс Лаанеотс (Партия реформ) обсудят в прямом эфире поездки европарламентариев в Сирию. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL) отказался участвовать в дискуссии с Яной Тоом, поскольку видит в ее заявлениях исключительно кремлевскую риторику и не хочет спорить на эту тему по-русски.

Прямой эфир во вторник, в 12.00! Позже беседу можно будет увидеть в записи.

  • На кого нужно делать ставки в Сирии, чтобы прекратить конфликт?
  • Кому и чем помогает политическая изоляция сирийских властей?
  • Зависит ли от поведения Европы в Сирии, сколько Эстония еще получит мигрантов?
  • Что собирается делать Запад? Где искать выход?

Яна Тоом, Антс Лаанеотс/ Pm

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