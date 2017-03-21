Студия Postimees: Яна Тоом и генерал Лаанеотс о поездках в Сирию

Евродепутат Яна Тоом (Центристская партия) и бывший командующий Силами обороны Эстонии, генерал в отставке Антс Лаанеотс (Партия реформ) обсудят в прямом эфире поездки европарламентариев в Сирию. Председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон (IRL) отказался участвовать в дискуссии с Яной Тоом, поскольку видит в ее заявлениях исключительно кремлевскую риторику и не хочет спорить на эту тему по-русски.