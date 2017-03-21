В Харьюмаа из-за ремонтных работ будет нарушено дорожное движение

Из-за ремонта труб с сегодняшнего дня до пятницы днем с 10.00 до 16.00 будет закрыта улица Рингтеэ на шоссе Кейла-Охту, сообщает Департамент шоссейных дорог. Объезд будет осуществляться через улицы Юлесыйду и Койду, а также Линнамяэ-теэ, придется проехать на 500 м больше.

На шоссе Виймси-Рандвере в Таммнеэме (км 5,4-8,0) и на Леппнеэме-теэ (км 0-1,9) начнутся строительные работы на пешеходной дорожке.