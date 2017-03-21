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В Харьюмаа из-за ремонтных работ будет нарушено дорожное движение

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Arvo Meeks/Valgamaalane

Сегодня в Харьюмаа на двух участках дороги начнутся ремонтные работы, из-за чего транспорт будет пущен в объезд.

Из-за ремонта труб с сегодняшнего дня до пятницы днем с 10.00 до 16.00 будет закрыта улица Рингтеэ на шоссе Кейла-Охту, сообщает Департамент шоссейных дорог. Объезд будет осуществляться через улицы Юлесыйду и Койду, а также Линнамяэ-теэ, придется проехать на 500 м больше.

На шоссе Виймси-Рандвере в Таммнеэме (км 5,4-8,0) и на Леппнеэме-теэ (км 0-1,9) начнутся строительные работы на пешеходной дорожке.

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