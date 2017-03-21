Фото и видео: выбежавшее на дорогу животное стало причиной тяжелого ДТП в Таллинне

Вчера, 20 марта, в 22.32 в Таллинне на Вабаыхумуузеуми-теэ (возле улицы Мерираху,25) произошло ДТП. По предварительным данным, перед машиной Dodge Ram 1500 Pick-up, за рулем которой был 31-летний мужчина, на дорогу выбежало животное, в следствие чего водитель потерял управление автомобилем и вылетел в кювет.

Пострадавший мужчина был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.