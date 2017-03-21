Мужчина из Тапа, который домогался до десятка девочек, предстанет перед судом

За пару дней до этого в Курессаареском суде состоятся предварительные заседания в отношении Даведа, который отметил свой 30-ый день рождения в тюремной камере, пишет Postimees со ссылкой на Saarte Hääl. Если ввести его имя в интернет-поисковик, можно увидеть почти только ссылки на анкеты различных порталов для общения. Легко выйти и на страницу в Facebook, на которой в июле 2015 года было написано предупреждение о Даведе, что он общается с несовершеннолетними девочками и домогается до них в беседах.

К записи в Facebook десятки девочек написали комментарии. Например, одна написала, что из-за Даведа пошла в полицию («домогался и до сих пор пишет»), другая сообщила, что «получала также от него ненормальные письма, абсолютно больной старикашка!».

Сам Давед сказал по поводу обвинения в домогательствах: «Не домогался, нечаянно дал свой пароль от Facebook одной девочке».

На сегодняшний день досудебное уголовное дело завершено и прокуратура передала дело в суд. Поэтому сейчас необходимо доказать все преступления, для описания которых используется три параграфа Закона: торговля людьми, торговля людьми с целью эксплуатации несовершеннолетних и изготовление детской порнографии.

Согласно обвинениям прокуратуры, Давед с ноября 2015 года с различных анкет в Facebook требовал от несовершеннолетних девочек эротические фотографии и видео. После того, как девочки посылали требуемые фото или видео, но отказывались это делать повторно, Давед начинал угрожать им различными способами, начиная тем, что опубликует видео и фотографии в интернете, и заканчивая угрозами насильственного характера.

Предварительные заседания пройдет в Курессааре 5 апреля, но в интересах потерпевших процесс будет проходить за закрытыми дверями.