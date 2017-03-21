Юри Ратас рассказал о главных целях Центристской партии в правительстве

"Если вы спросите, зачем центристы пошли в правительство, то я отвечу так. У нас есть четкие цели и планы, над выполнениями которых мы работаем. Мы хотим, чтобы наше общество стало солидарнее, хотим повысить доходы населения, хотим добиться солидарной пенсии. Мы работаем во имя того, чтобы наша экономика снова начала расти так, чтобы это ощутили все люди. Для нас крайне важно, чтобы население Эстонии росло и увеличивалось, хотим, чтобы у каждого была работа, чтобы каждый нашел подходящее место для жизни и создал семью, например в Марьямяэ. Да, мы хотим, чтобы наши соотечественника, когда-то покинувшие Эстонию, снова вернулись домой", - сказал Ратас.

Премьер добавил также, что центристы выступают за сплоченость общества: "Должно исчезнуть любое противостановление, касается ли оно Таллинна и других населенных пунков или другого. Мы должны искоренить любое проявление разделения людей по половому признаку, возрасту или национальности. Главная наша задача состоит в том, чтобы каждый ощущал, что Эстония - это его родной дом и страна о нем заботится".

Кроме того, лидер центристов назвал конкретные шаги, которые делаются в этом направлении: "Это изменение налоговой политики, пенсионная реформа, отведение большей роли самоуправлениям, выплаты дотаций фермерам, рост заработной платы усителям. Помимо этого есть еще госинвестиции - в создание широкополосной сети, в инфраструктуру, на оборону или на реставрацию Горхолла".

Ратас добавил также, что государство не забывает и о обеспечении безопасности населения, как внешней, так и внутренней: "Это и дополнительные расходы на спасателей-добровольцев, на укрепление и поддержку отношения с нашими союзниками и многое другое".