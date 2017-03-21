Дело о жестокой расправе над таксистом вновь окажется в суде? Прокурор и защитники братьев-убийц недовольны приговором

Защитник Филипа-Артура Владимир Садеков считает, что 15-летний тюремный срок — справедливое наказание с учетом содеянного. Но он хочет ознакомить суд с доводами, для выяснения, было ли убийство групповым и мучительным способом.

Садеков считает, что его клиент убил таксиста в одиночку. Было ли убийство совершено мучительным способом, зависит от того, когда жертва потеряла сознание.

Просивший пожизненного заключения для братьев-убийц прокурор Гарди Андерсон не может обосновать причины обжалования решения суда до того, как он не ознакомится с причинами принятого судом решения. Они будут раскрыты в Пярнуском уездном суде 3 апреля.

Защитник Беньямина Рюнно Роосмаа подтвердил желание обжаловать приговор, но пока отказался комментировать основания для этого. Он добавил, что пока не смог обсудить это со своим клиентом.