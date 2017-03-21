Галерея: в суде проходит второе предварительное заседание по делу Сависаара

На сегодняшнем заседании суд примет решение в отношении представленных на предыдущем предварительном заседании (16 февраля) ходатайств. Также стороны могут подать суду новые прошения.

По словам адвоката Эдгара Сависаара Оливера Няэса, его клиент на согласительное судебное производство не пойдет, пишет Rus.Err. В свою очередь генсек Центристской партии Яак Ааб заявил, что организация не исключает возможности согласительного производства. Возможно также, что будет подано ходатайство о прекращении дела со ссылкой на плохое состояние здоровья подсудимого.

Напомним, что уголовное дело в отношении Эдгара Сависаара было возбуждено в июне 2014 года.

Согласно предъявленным 22 сентября прошлого года подозрениям, Сависаар в 2014 и 2015 году неоднократно получал взятки в форме благ и льгот в свою пользу и пользу третьего лица. Подозрения представлены также проживающему в Тарту Тоомасу, председателю горсобрания Таллинна Калеву Калло, мажоритарному владельцу Porto Franco OU Хиллару Тедеру, владельцу Silikaat Grupp Велло Кунману, его консультанту Виллу Рейльяну, мажоритарному владельцу строительного концерна Rand & Tuulberg Айвару Туулбергу, а также предпринимателю Александру Кофкину. В марте прошлого года подозрения были предъявлены рекламному бизнесмену Пааво Петтаю.