До и после: пара пустяков, и открытая всем ветрам терраса приобрела новый облик

Терраса - это не просто навес, пристроенный к дому. Это место, где будет проводить свободное время вся семья. Наша читательница поделилась своей простой, но эффективной идеей.
С трех сторон терраса открыта для обзора. А это означает, что ближайшим соседям отлично видно, чем вы там занимаетесь. И никакой личной жизни! Читательница решила, что этому надо положить конец, а заодно создать уют для членов своей семьи. Конечно же, закрывать торец стеной она не собиралась - терраса должна была остаться террасой, но приобрести новый облик.
Фото нашей читательницы
Проблему помогли решить всего-навсего занавески, которые можно и задергивать полностью, и оставлять приоткрытыми. Вдобавок они защищают мебель от дождя и прямых солнечных лучей
Фото нашей читательницы
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