Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

До и после: пара пустяков, и открытая всем ветрам терраса приобрела новый облик

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Lugeja foto

Терраса - это не просто навес, пристроенный к дому. Это место, где будет проводить свободное время вся семья. Наша читательница поделилась своей простой, но эффективной идеей.

С трех сторон терраса открыта для обзора. А это означает, что ближайшим соседям отлично видно, чем вы там занимаетесь. И никакой личной жизни! Читательница решила, что этому надо положить конец, а заодно создать уют для членов своей семьи. Конечно же, закрывать торец стеной она не собиралась - терраса должна была остаться террасой, но приобрести новый облик.

Фото нашей читательницы

Проблему помогли решить всего-навсего занавески, которые можно и задергивать полностью, и оставлять приоткрытыми. Вдобавок они защищают мебель от дождя и прямых солнечных лучей

Фото нашей читательницы

Другие фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Наверх