До и после: пара пустяков, и открытая всем ветрам терраса приобрела новый облик

С трех сторон терраса открыта для обзора. А это означает, что ближайшим соседям отлично видно, чем вы там занимаетесь. И никакой личной жизни! Читательница решила, что этому надо положить конец, а заодно создать уют для членов своей семьи. Конечно же, закрывать торец стеной она не собиралась - терраса должна была остаться террасой, но приобрести новый облик.

Фото нашей читательницы

Проблему помогли решить всего-навсего занавески, которые можно и задергивать полностью, и оставлять приоткрытыми. Вдобавок они защищают мебель от дождя и прямых солнечных лучей

Фото нашей читательницы

Другие фотографии можно посмотреть ЗДЕСЬ.