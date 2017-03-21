Молодые спортсмены могут ходатайствовать о стипендии в размере 25 000 евро

Стипендию ERGO могут получить молодые люди в возрасте 18-25 лет. О получении стипендии может ходатайствовать спортсмен или по его согласию тренер, руководитель, школа, спортивный клуб или спортивный союз. Срок подачи заявок – 26 марта 2016. Подавать ходатайство могут и спортсмены с ограниченными возможностями.

«До сегодняшнего дня заявки на стипендии поступали как от олимпийских спортсменов, так и от тех, кто хочет попасть на Олимпийские игры. Все, подавшие свои заявки, отметили, что стипендия будет большим подспорьем при подготовке к новому сезону», - говорит руководитель ERGO Eesti Тармо Колль. Ходатайства подали спортсмены самых разных видов спорта от художественной гимнастики до триатлона.

Страховое общество ERGO хочет способствовать развитию здорового образа жизни среди жителей Эстонии. Многие молодые люди заканчивают заниматься спортом перед началом самостоятельной жизни, поскольку у них отсутствуют возможности финансировать занятия спортом. Чтобы поддержать юных спортсменов в возрасте от 18-25 лет появилась специальная стипендия для молодых спортсменов.

Окончательное решение будет сделано экспертной комиссией, которая создана страховым обществом.

Дополнительную информацию о процессе предоставления ходатайства смотрите здесь.