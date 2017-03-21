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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 155 евро!

Rus.Postimees.ee
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Афины. | ФОТО: DANIEL OCHOA DE OLZA/AP

Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.

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