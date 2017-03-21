Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна в Афины за 155 евро!
21. март 2017 10:28
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, hetked.ee, holidaypirates.com, flynous.com, reisiguru.ee, reisidiilid.ee и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Гран-Канарию начиная с 208 евро
Туда-обратно из Таллинна на Борнео начиная с 497 евро
Туда-обратно из Таллинна в Тель-Авив начиная с 209 евро
Туда-обратно из Таллинна на Мальту начиная со 178 евро
Туда-обратно из Таллинна в Афины начиная со 155 евро
Туда-обратно из Таллинна в Панаму начиная с 357 евро
Туда-обратно из Таллинна в Нью-Йорк начиная с 307 евро