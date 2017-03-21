Рийгикогу одобрил ограничение использования тонких пластиковых пакетов

По словам председателя комиссии по окружающей среде Райнера Вакра, эта тема уже долгое время является актуальной во всем Евросоюзе, сообщил BNS пресс-секретарь Рийгикогу. Для решения проблемы принята директива ЕС, ограничивающая использование пакетов, срок принятия которой в Эстонии истек еще в ноябре прошлого года.

Закон предусматривает запрет с 2019 года на бесплатную раздачу крупных пакетов в магазинах. Это прежде всего касается пакетов, которые массово раздают во время кампаний по продажам. Сохранится исключение, согласно которому разрешено использовать небольшие тонкие пакеты для первичной упаковки открытых продуктов питания (например, мяса или овощей) или в гигиенических целях (например, при покупке молока в пакете).

«Обширное и необдуманное использование пластиковых пакетов превратилось в угрозу для экологии, на которую следует решительно отреагировать. Нужно изменить привычки людей, повысить их экологическую сознательность и ввести в употребление упаковку, которая поддается повторному использованию и с легкостью утилизируется», - сказал Вакра. Он пояснил, что директива ЕС предусматривает сокращение использования тонких пластиковых пакетов к концу 2019 года до 90 пакетов на человека в год. К концу 2025 года этот показатель планируется довести до 40.

Вакра сослался на результаты проведенного в 2015 году исследования, согласно которому в 500 охваченных исследованием магазинах по всей стране в год на человека используется в среднем около 40 пластиковых пакетов и около 165 тонких пакетов, в том числе для пищевой гигиены используется около 63.

«Главная цель запрета на бесплатную раздачу пластиковых пакетов - заставить потребителя задуматься, нужен ли ему этот пакет, согласен ли он заплатить за него хотя бы цент или это просто привычка, от которой можно отказаться ради сохранения окружающей среды, - сказал Вакра и подчеркнул: - Ограничение массового использования пакетов позволит сберечь природу. Пластиковые пакеты, по сравнению с другими видами упаковки, чаще всего оставляют на природе».

После вступления в силу поправок к Закону об упаковках магазины должны будут предлагать покупателям помимо пластиковых пакетов и другие варианты упаковки, многие делают то уже сейчас. Например, в магазинах предлагают бумажные, текстильные и сетчатые пакеты, а также пластиковые пакеты многоразового употребления.

В работе над законом участвовали представители Эстонского союза торговцев и Эстонской торгово-промышленной палаты.