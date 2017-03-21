Эстонские руководители Danske Bank были отстранены от должности за отмывание денег

«Мы знаем о переводах, которые связывают с Danske Bank, и общались по этому поводу как с датскими, так и эстонскими властями, - говорит член команды Group Finance & Legal Danske Bank Флемминг Пристед. - В этот период наши системы и процедуры контроля в Эстонии в недостаточной мере обеспечивали гарантию того, чтобы нас не могли использовать для отмывания денег. Мы приняли необходимые меры по исправлению ситуации. Также были закрыты все счета клиентов, которые не владели счетами в Эстонии в коммерческих целях. В результате были закрыты все клиентские счета, в связи с которыми возникли вопросы по этим переводам. В Эстонии теперь используются новые системы и процедуры контроля, а также назначено новое руководство».

«Мы не хотим быть использованными для отмывания денег или для каких-либо других криминальных целей. Мы понимаем свою ответственность и серьезно боремся с отмыванием денег и другими финансовыми махинациями. Мы не можем гарантировать, что любые попытки отмывания денег через Danske Bank будут раскрыты, но сейчас отмывание денег происходит реже, чем когда-либо, поскольку мы делаем все от себя зависящее, чтобы исключить это совсем».