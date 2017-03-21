Эстонские руководители Danske Bank были отстранены от должности за отмывание денег

Вчера были опубликованы результаты трехлетнего журналистского расследования, в ходе которого было установлено, как международные банки отмыли 20,8 млрд долларов российских денег. Известно, что через эстонские банки было отмыто около 1,6 млрд долларов, полученных незаконным путем. Львиная доля данных денежных средств (1 180 651 510 евро) прошла через эстонский филиал банка Danske с 2011 по 2014 год. В связи с этим с должности было снято все правление того периода, сообщает Postimees.
«Мы знаем о переводах, которые связывают с Danske Bank, и общались по этому поводу как с датскими, так и эстонскими властями, - говорит член команды Group Finance & Legal Danske Bank Флемминг Пристед. - В этот период наши системы и процедуры контроля в Эстонии в недостаточной мере обеспечивали гарантию того, чтобы нас не могли использовать для отмывания денег. Мы приняли необходимые меры по исправлению ситуации. Также были закрыты все счета клиентов, которые не владели счетами в Эстонии в коммерческих целях. В результате были закрыты все клиентские счета, в связи с которыми возникли вопросы по этим переводам. В Эстонии теперь используются новые системы и процедуры контроля, а также назначено новое руководство».
«Мы не хотим быть использованными для отмывания денег или для каких-либо других криминальных целей. Мы понимаем свою ответственность и серьезно боремся с отмыванием денег и другими финансовыми махинациями. Мы не можем гарантировать, что любые попытки отмывания денег через Danske Bank будут раскрыты, но сейчас отмывание денег происходит реже, чем когда-либо, поскольку мы делаем все от себя зависящее, чтобы исключить это совсем».