Пособник террористов, устроивших «Норд-Ост», приговорен к 19 годам лишения свободы

Закаев признан виновным в пособничестве террористам, захватившим заложников во время мюзикла «Норд-Ост». Он приговорен к 19 годам лишения свободы, передает NEWSru со ссылкой на «Интерфакс». Отбывать наказание осужденный будет в колонии строго режима.

В частности, суд признал Закаева виновным в «покушении на подготовку теракта, покушении на убийство двух и более лиц, покушении на захват и удерживании заложников», а также в приобретении и перевозке взрывчатых веществ, следует из резолютивной части приговора суда.

По версии следствия, Закаев входил в организованное преступное сообщество, которое возглавлял Шамиль Басаев, и оказывал пособничество в подготовке теракта и захвате заложников в театральном центре. Так, в 2002 году он организовывал транспортировку в Москву оружия и самодельных взрывных устройств, которые были использованы террористами.

Ранее сообщалось, что в ходе судебного разбирательства Закаев частично признал свою вину. В частности, он признал, что за денежное вознаграждение перевозил в Москву оружие и боеприпасы. Однако после того, как ему заплатили только половину обещанной суммы, он якобы отказался от дальнейшей работы на преступников. При этом обвинения в участии в банде Басаева, приготовлении к теракту и пособничестве в захвате заложников, Закаев отрицал.

Родственники жертв теракта подали к Закаеву гражданские иски о возмещении морального ущерба на общую сумму около 100 млн рублей. Суд удовлетворил их требования лишь частично.

В частности, суд постановил взыскать с Закаева в пользу ряда потерпевших 500 000 рублей, в пользу еще нескольких человек 1,5 млн, 2 млн и 2,5 млн рублей. По данным ТАСС, общая сумма удовлетворенных исков составила 45-50 млн рублей.

По словам адвоката Игоря Зубера, потерпевшая сторона не удовлетворена ни ходом судебного процесса, ни проведенным по делу расследованием. «Во время судебного процесса не были установлены обстоятельства гибели каждого из заложников, действительная причина их смерти. Кроме того, не установлено ни следствием, ни судом, кто руководил спасательной операцией, что за газ был применен, кто отдавал приказ его применить, каким образом оказывалась медицинская помощь пострадавшим», - сказал адвокат, отметив, что выжившие до сих пор страдают целым рядом заболеваний после воздействия неизвестного вещества.

Адвокат констатировал, что «Россия не исполняет решение Европейского суда по правам человека («Финогенов и др. против РФ»), несмотря на то, что дело находится на контроле в Комитете министров Совета Европы».

Теракт на Дубровке

23 октября 2002 года группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым ворвалась в театральный центр, где шел мюзикл «Норд-Ост» и двое суток удерживала в заложниках 916 человек, включая детей.

26 октября состоялся штурм, в результате которого террористы были уничтожены. Перед началом операции в вентиляцию здания подали усыпляющий газ неизвестного состава. Его формула до сих пор засекречена.

В общей сложности, по официальным данным, погибли 130 человек из числа заложников (по предположению общественной организации «Норд-Ост», 174 человека). Многие заложники были убиты во время штурма, заявлял радиостанции «Эхо Москвы» председатель региональной общественной организации содействия защите пострадавших от террористических актов «Норд-Ост» Сергей Карпов.

Теракт на Дубровке стал самым крупномасштабным из когда-либо совершавшихся в Москве. Споры вокруг него ведутся до сих пор. Родственники погибших при штурме и бывшие заложники убеждены, что ответственность за многочисленные жертвы лежит не только на террористах, но и на российских властях.

В апреле 2007 года Страсбургский суд принял к производству жалобу 64 пострадавших, которые требовали обязать РФ привлечь к уголовной ответственности организаторов спецоперации по освобождению заложников и выплатить компенсации в размере 50 тысяч евро за нарушение прав человека. В декабре 2011 года ЕСПЧ вынес положительное решение по жалобе пострадавших от теракта, обязав РФ выплатить им компенсацию за моральный ущерб в размере от 8,8 тыс. до 66 тыс. евро каждому.

Ранее шестеро соучастников захвата были приговорены к длительным срокам заключения, 40 террористов были уничтожены в ходе спецоперации, в международном розыске находится один соучастник - Герихан Дудаев.