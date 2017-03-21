Более 800 пострадавших и родственников погибших в терактах 11 сентября подали иск против Саудовской Аравии

Иск был подан в понедельник в федеральный суд в нью-йоркском районе Манхэттен. Сайт BuzzFeed публикует копию искового заявления, пишет newsru.com.

Из 194 страниц иска 135 понадобилось, чтобы перечислить погибших во время терактов и членов их семей, а также пострадавших, но выживших. Истцы обвиняют правительство Саудовской Аравии в поддержке и финансировании "Аль-Каиды" (организация запрещена в РФ) и хотят взыскать с него денежную компенсацию.

Согласно иску, ряд саудовских государственных благотворительных организаций и правительственных структур поддерживали связь с Усамой бен Ладеном. Правительство Саудовской Аравии утвердило при этом радикальную форму ислама как свою государственную религию и тратило деньги на ее продвижение по всему Ближнему Востоку, утверждают истцы.

Также в иске саудовские власти обвиняются в том, что им было известно о связях с "Аль-Каидой" по крайней мере трех угонщиков самолетов, участвовавших в терактах 9/11. В заявлении говорится, что их паспорта были помечены секретным индикатором, о чем Саудовская Аравия не проинформировала США.

"Саудовская Аравия была двулична, - утверждают истцы. - Она представила публичное лицо Соединенным Штатам и другим западным странам, ведущим борьбу с "Аль-Каидой" и терроризмом, вместе с тем, как подробно описано здесь, представители саудовского правительства предоставили "Аль-Каиде" существенную материальную поддержку и ресурсы".

Террористические акты 11 сентября не смогли бы состояться без помощи Саудовской Аравии, убеждены авторы иска. "В результате королевство Саудовская Аравия несет ответственность перед истцами за все убытки, повлекшие за собой ранения и смерти в ходе атак 11 сентября", - заключается в заявлении.

В сентябре 2016 года конгресс США принял закон "Правосудие против спонсоров террористического акта", позволяющий отдельным гражданам подавать иск против иностранного правительства за его предполагаемую причастность к терроризму. Занимавший в то время пост президента Барак Обама наложил вето на законодательный акт.

Однако впоследствии обеим палатам конгресса удалось преодолеть запрет. Это был первый случай за все время работы администрации Обамы с 2008 года, когда законодатели смогли преодолеть вето президента.

Когда законопроект был только внесен на рассмотрение сената, власти Саудовской Аравии пригрозили продать все американские активы, которыми располагает страна, на общую сумму 750 млрд долларов. После того как акт был принят конгрессом, Эр-Рияд предупредил о потенциальных "гибельных" последствиях.

Из 19 участников терактов 11 сентября 15 человек были гражданами Саудовской Аравии. По неподтвержденным данным, полученные результаты проведенного в конгрессе США расследования показали, что террористы получали помощь от чиновников, связанных с Эр-Риядом. В самой Саудовской Аравии эти подозрения категорически отвергли.

Теракты 11.09.01

Теракты, произошедшие в США в 2001 году, считаются крупнейшими в истории человечества. Утром 11 сентября 19 террористов, имеющих отношение к "Аль-Каиде", разделившись на четыре группы, захватили четыре рейсовых пассажирских авиалайнера. Каждая группа имела как минимум одного члена, прошедшего начальную летную подготовку. Два Boeing врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра (ВТЦ) в Нью-Йорке, третий был направлен в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый рухнул в штате Пенсильвания.

В результате терактов погибли около трех тысяч человек (2977, еще 24 считаются пропавшими без вести), более шести тысяч были ранены. Известно, что на двух самолетах, которые врезались в небоскребы ВТЦ, в общей сложности находилось 157 человек. Кроме того, погибли 343 пожарных, 60 полицейских и восемь сотрудников скорой помощи.

Точная цифра ущерба, нанесенного терактами 11 сентября, неизвестна. В сентябре 2006 года президент США Джордж Буш - младший сообщил, что ущерб от терактов 11 сентября 2001 года составил для США по самой низкой оценке 500 миллиардов долларов.