Репс: к концу года средняя учительская зарплата составит 1300 евро

Министр Репс подчеркнула, что вопрос роста зарплаты учителей в следующем году остается одним из приоритетов бюджетной политики. «В этом году местные самоуправления получили от государства на 8 процентов больше средств на выплату зарплат учителям. С учетом того, что в декабре средняя зарплата учителя впервые превысила отметку в 1200 евро, прогноз, что средняя зарплата учителя к концу этого года достигнет 1300 евро, выглядит вполне реалистично», - сказала министр.

Министр отметила, что с административной реформой возможности местных самоуправлений возрастают, и это отражается как на финансировании образования, так и на зарплатах учителей. «Помимо этого в центре нашего внимания также повышение конкурентоспособности оплаты труда педагогов детских садов и доступности услуг опорных специалистов. Со следующего года местным самоуправлениям будет выделяться шесть миллионов евро ежегодно, что позволит взять на работу еще примерно 150 опорных специалистов. На повышение зарплат педагогов детских садов местным самоуправлениям будут предоставлены соответствующие субсидии – в следующем году примерно 15 миллионов евро, а к 2020 году объем выделяемых средств увеличится до 21 миллиона евро в год», - отметила министр.

На продолжающийся рост зарплат учителей оказывают влияние и государственные субсидии на приведение в порядок основных школ. «Несколько недель назад правительство выделило 22 самоуправлениям более 55 миллионов евро на то, чтобы улучшить учебную среду в школах и сократить расходы на их содержание. Помимо того, что в школах станет удобнее учиться, инвестиции в обновление сети основных школ позволят направить больше денег на непосредственно образовательную деятельность», - сказала министр на встрече.

В конце прошлого года средняя зарплата учителя общеобразовательной школы в Эстонии впервые превысила отметку в 1200 евро, составив 1208 евро. В этом году местные самоуправления получили субсидии в размере 211,7 миллионов евро на выплату зарплат учителям, что позволит дважды поднять зарплату педагогов. В январе минимальный оклад учителя увеличится с 958 евро до 1000 евро, а в сентябре вырастет до 1050 евро.