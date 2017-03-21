Фото: в Таллинне участились случаи кражи боковых зеркал и передних фар

Пыхьяская префектура сообщает, что любимые марки преступников - Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и Porsche.

Только за последние сутки в Пыхьяскую префектуру обратились пять автовладельцев, у которых в Ласнамяэ и Кристийне с припаркованных автомобилей сняли передние фары. Сегодня около 11 утра поступило сообщении об украденных фарах с автомобиля Porsche. Общий ущерб может достигать тысячей евро.

Полиция советует при обнаружении подозрительных деятельности или людей звонить по телефону 112. Жертв преступления просят вызывать полицию и не пытаться самим проводить следственные действия, поскольку для получения улик важно сохранить место преступления неприкосновенным. Полиция рекомендует автовладельцам ставить особые отметки на детали машины, поскольку меченые детали труднее реализовать на черном рынке.