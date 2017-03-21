Уголовное наказание как лето в пионерском лагере

В феврале этого года Пярнуский уездный суд в ходе договорного производства условно наказал руководителя недоходного объединения "Культурное общество Вана-Пярну" Сильвию Каношину наложением солидного денежного штрафа: если за год испытательного срока она совершит новое умышленное преступление, то будет должна выплатить 2400 евро.

Вина Каношиной в том, что она предложила признанному виновным в мошенничестве и доведении фирмы до неплатежеспособности ликвидатору предприятия Хиллару Тальтсу отбыть наказание, выполняя общественно-полезные работы (ОПР) в культурном обществе.

В 2014 году Пярнуский уездный суд приговорил Тальтса к восьми годам тюремного заключения условно, однако наказание заменили 1440 часам ОПР, которые нужно было отработать в течение двух лет. Пярнуский отдел криминального надзора Таллиннской тюрьмы договорился с "Культурным обществом Вана-Пярну".

Тальтс должен был наводить порядок вокруг здания общества и на улицах, заниматься мелкими ремонтными работали в саду и по дому. Зимой - чистить снег и участвовать в лесопарковых работах в Вана-Пярну. Каношина должна была отвечать за то, чтобы Тальтс, выполняя работы, отбыл наказание полностью и провел а работой все 1440 часов.

Теперь она обвиняется в том, что она неправильно посчитала трудочасы Тальтса, и в течение года, до мая 2016 года, подделала 12 расчетных листов ОПР. В результате этого Талтьс не отработал как минимум 342 часа, а Каношина превратилась в преступницу.

А что же Тальтс? «Серьезный спор еще впереди, судебные заседания только предстоят. Я это комментировать не могу», - сказал Тальтс Postimees. Его судьбу суд будет решать в мае.

Трудочасы в кафе

Из распечатки телефонных звонков, записей камер видеонаблюдения, данных использования банковской карты и оперативного наблюдения выяснилось, что Тальтса даже не было в Пярнумаа, когда Каношина фиксировала его трудочасы.

Материалы сдествия доказывают, что в это время Тальтс путешествовал по Эстонии или посещал пярнуские пабы, рестораны и кафе. Например, в отчете Каношина указала, что 29 апреля прошлого года с 9 до 14 часов Тальтс выполнял работы, но в ходе следствия было установлено, что на самом деле в это время он был в театре «Эндла» и в кафе торгового центра Port Artur 2. В тот день Тальтс лишь прошел мимо здания общества, расположенного на улице Яннсени.

4 мая Тальтс должен был отрабатывать ОПР с 11 до 16 часов, и, по данным следствия, он побывал в здании культурного общества, но провел там всего шесть минут. Остальное время он, в числе прочего, ходил по магазинам, отдыхал в ресторане Viktoria и в кафе Supelsaks.

Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер сказал, что прежде с таким масштабным обманом по ОПР правоохранительные органы сталкивались только один раз. В позапрошлом году суд наказал тогдашнего руководителя MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik Эйнара Кяго, тоже пярнусца, которому осужденный, чтобы избежать работ, платил взятки. В ходе договорного производства, осенью 2015 году Кяго согласился с назначенным ему наказанием – двумя годами лишения свободы условно.