Уголовное наказание как лето в пионерском лагере

По оценке Центральной криминальной полиции, система назначения судом в виде наказания общественно-полезных работ (ОПР) нуждается в реформе, поскольку сегодня такое наказание больше похоже на отдых в пионерском лагере.
В феврале этого года Пярнуский уездный суд в ходе договорного производства условно наказал руководителя недоходного объединения "Культурное общество Вана-Пярну" Сильвию Каношину наложением солидного денежного штрафа: если за год испытательного срока она совершит новое умышленное преступление, то будет должна выплатить 2400 евро.
Вина Каношиной в том, что она предложила признанному виновным в мошенничестве и доведении фирмы до неплатежеспособности ликвидатору предприятия Хиллару Тальтсу отбыть наказание, выполняя общественно-полезные работы (ОПР) в культурном обществе.
В 2014 году Пярнуский уездный суд приговорил Тальтса к восьми годам тюремного заключения условно, однако наказание заменили 1440 часам ОПР, которые нужно было отработать в течение двух лет. Пярнуский отдел криминального надзора Таллиннской тюрьмы договорился с "Культурным обществом Вана-Пярну".
Тальтс должен был наводить порядок вокруг здания общества и на улицах, заниматься мелкими ремонтными работали в саду и по дому. Зимой - чистить снег и участвовать в лесопарковых работах в Вана-Пярну. Каношина должна была отвечать за то, чтобы Тальтс, выполняя работы, отбыл наказание полностью и провел а работой все 1440 часов.
Теперь она обвиняется в том, что она неправильно посчитала трудочасы Тальтса, и в течение года, до мая 2016 года, подделала 12 расчетных листов ОПР. В результате этого Талтьс не отработал как минимум 342 часа, а Каношина превратилась в преступницу.
А что же Тальтс? «Серьезный спор еще впереди, судебные заседания только предстоят. Я это комментировать не могу», - сказал Тальтс Postimees. Его судьбу суд будет решать в мае.
Трудочасы в кафе
Из распечатки телефонных звонков, записей камер видеонаблюдения, данных использования банковской карты и оперативного наблюдения выяснилось, что Тальтса даже не было в Пярнумаа, когда Каношина фиксировала его трудочасы.
Материалы сдествия доказывают, что в это время Тальтс путешествовал по Эстонии или посещал пярнуские пабы, рестораны и кафе. Например, в отчете Каношина указала, что 29 апреля прошлого года с 9 до 14 часов Тальтс выполнял работы, но в ходе следствия было установлено, что на самом деле в это время он был в театре «Эндла» и в кафе торгового центра Port Artur 2. В тот день Тальтс лишь прошел мимо здания общества, расположенного на улице Яннсени.
4 мая Тальтс должен был отрабатывать ОПР с 11 до 16 часов, и, по данным следствия, он побывал в здании культурного общества, но провел там всего шесть минут. Остальное время он, в числе прочего, ходил по магазинам, отдыхал в ресторане Viktoria и в кафе Supelsaks.
Руководитель бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции Мати Омблер сказал, что прежде с таким масштабным обманом по ОПР правоохранительные органы сталкивались только один раз. В позапрошлом году суд наказал тогдашнего руководителя MTÜ Aktiviseerimiskeskus Tulevik Эйнара Кяго, тоже пярнусца, которому осужденный, чтобы избежать работ, платил взятки. В ходе договорного производства, осенью 2015 году Кяго согласился с назначенным ему наказанием – двумя годами лишения свободы условно.
Постоянно увиливают
Омблер отметил, что обычно после тщательной проверки выясняется, что осужденные, которые по графику должны находиться на рабочем месте, на самом деле там даже не появляются: «Таких случаев достаточно, но обычно до преступления дело на доходит».
«Об обоих масштабных случаях в полицию сообщили тюрьмы, - сказала руководитель службы социализации отдела тюрем Министерства юстиции Марет Мильян. – Сообщений о совершении преступлений больше, но чаще всего дело не доходит до уголовного наказания. Так и в этом году тюрьма уже представила одно сообщение о совершении преступления».
Мильян отметила, что нарушения происходят, но за прошедшие два году ситуация все же улучшилась. За это время сотрудничество было прекращено с 26 нечестными работодателями по ОПР. В случае мелких нарушений с работодателем сначала пытаются поговорить и объяснить ему, что он может быть наказан.
«Сегодня мы видим, что некоторые MTÜ и предприятия не поняли, какую ответственность они несут», - сказал Омблер. Он добавил, что именно поэтому среди осужденных бытует мнение, что ОПР – это легкое наказание, которого при удачном раскладе можно избежать.
Именно поэтому Центральная криминальная полиция считает, что система ОПР нуждается в реформе. Свои предложения в Министерство юстиции полицейские отправили еще прошлой осенью, и министерство заверяет, что они находятся в работе.
Самая большая проблема заключается в том, что чиновники по криминальному надзору сами не могут проверить, работает ли осужденный согласно установленному графику. Ответственность и функции контроля возложены на руководство MTÜ и на предпринимателей.
Помочь могло бы увеличение числа проверок, поскольку задним числом сыщикам сложно доказать отлынивание от работы.
Количество часов сократили
По словам Мильян, на работу были приняты младшие чиновники, которые осуществляют проверки. В министерстве проходит и конкурс на господряд, чтобы арендовать новые приборы электронного надзора: «Благодаря этому конкурсу мы надеемся получить и приборы, основанные на системе GPS».
«Замечено, что часто у руководства MTÜ нет возможности предложить работу в том объеме, который назначил суд», - обозначил руководитель бюро по борьбе с коррупцией Омблер. Работа заканчивается, а наказание еще не отбыто.
«Отношение становится более мягким, разрешают уйти на пару часов раньше», - рассказал Омблер, который считает, что предлагая возможность прохождения ОПР, учреждения не могут заранее предугадать, что суд назначит такое длительное наказание. «Это не должно быть так, что суд назначает 1000 часов, а работодатель дает возможность отработать половину, записывая остальное просто так. Так может быть у школьников в летних лагерях, или во время подработки».
Назначенные Хиллару Тальтсу 1440 трудочасов теперь уже не отработать, поскольку в 2015 году вступили в силу поправки к закону, согласно которым количество часов ОПР не могут превышать 730.
Центральная криминальная полиция предлагает вариант, при котором между разными предприятиями могла бы производиться ротация осужденных. Тогда вероятность того, что работа закончилась, или работодатель станет менее бдительным, понизится. График, по мнению полиции, можно было бы изменять только в особых случаях.
«Мелкие нарушения в любом случае возникают оттого, что работодатель не сообщает незамедлительно чиновнику по криминальному надзору о том, что осужденный не явился, или об изменении плана выполнения ОПР», - говорит Марет Мильян, по словам которой, все это объясняется нехваткой времени.
Криминальная полиция считает, что договорных партнеров в дальнейшем нужно выбирать внимательнее и сократить число предприятий, самоуправлений и MTÜ, с которыми сотрудничает тюремная служба. Сейчас из около 450.
«Сосредоточимся на том, что заменим не заслуживающих доверие работодателей или тех, кто не может достаточно следить за выполняющими ОПР. При необходимости руководить проведением ОПР и проверять их выполнение должен сам отдел криминального надзора, - сказала Мильян. – В смысле использования ресурсов невозможно каждый день проверять мелкие предприятия, которые, как правило, находятся в разных уголках уезда».
Руководитель MTÜ: я ему слепо верила
Для руководителя "Культурного общества Вана-Пярну" Сильвии Каношиной назначенное ей наказание – больная тема, об этом она не решилась рассказать даже своим близким: «Как говорится, дурака и в церкви поколотят».
Каношина объяснила, что согласно договоренности, трудочасы Хиллара Тальтса разделили на четыре рабочих дня в неделю. Поскольку дворник обществу нужен каждый день, в остальные дни недели за порядком на территории женщина следила сама.
После внезапного ухудшения ее здоровья, когда руководитель культурного общества уже не могла сама выполнять обязанности дворника, они договорилась с Тальтсом, что он будет отрабатывать свои часы в течение всей недели. Тальтс утверждал, что разрешение на это выдал чиновник по надзору Михкель Ристкиви, а Каношина уверяет, что верила Тальтсу и не проверяла правдивость его слов.
Как к работнику, у нее нет к Тальтсу никаких претензий: все работы были выполнены, иногда даже в большем объеме, чем его просили. Поскольку хозяйство все время было в порядке, а работа сделана, Каношина не обращала внимания на то, соответствует ли действительности количество трудочасов, о котором ей сообщал Тальтс. Полученные данные она передавала в криминальный надзор.
И вот в один прекрасный день в ее дверь постучали четыре полицейских, которые пришли к ней с обыском.
Каношина призналась, что иногда ей было трудно найти работу для Тальтса.
Лаури Хабакук, Pärnu Postimees
Количество выполняющих ОПР снижается
- Число тех, кто выполняет ОПР – как и тех, кто находится под криминальным надзором – в последние годы снизилось.
- В конце 2016 года их было 1088, в 2015 году их было – 1292.
- Минимальное количество часов ОПР в прошлом году было 10, а максимальное – 730, что по закону является предельным количеством.
- В случае мелких нарушений, среднее наказание составляло 69 часов работы, но в общей сложности, среднее количество часов ОПР составляет 380.
- Больше всего часов ОПР назначают за виновные деяния на дорогах и за имущественные преступления.
- Таллиннская тюрьма за полгода должна провести 300 физических проверок по плану исполнения ОПР, Тартуская и Вируская – 150.
Источник: Министерство юстиции.