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Известный немецкий футболист Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру за океаном

Sports.ee
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ФОТО: Martin Rickett/PA Wire/Press Association Images

Известный немецкий полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Бастиан Швайнштайгер продолжит карьеру в американском "Чикаго Файр", передает "Интерфакс".

По информации Chicago Tribune, годовая зарплата 32-летнего ветерана в новой команде составит 4,5 млн долларов. Ожидается, что чемпион мира в составе сборной Германии присоединится к "Чикаго Файр" на следующей неделе.

Швайнштайгер в нынешнем сезоне получал мало игрового времени в "Манчестер Юнайтед", сыграв лишь в четырех матчах, причем он ни разу не появился на поле в рамках чемпионата Англии.

Бастиан перешел в "МЮ" в июле 2015 года, до этого он 15 лет провел в мюнхенской "Баварии". В составе немецкого гранда Швайнштайгер выиграл восемь титулов чемпиона страны, а также одержал победу в Лиге чемпионов.

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