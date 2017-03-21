Директора ЦРК Юрия Полякова провожают в последний путь

Проститься с другом и добрым коллегой пришли сотни людей, среди них: евродепутат Яна Тоом, бывший председатель центристов Эдгар Сависаар, журналист и театральный критик Борис Тух, организатор фестиваля «Золотая маска» Светлана Янчек, старейшины столичных районов Вадим Белобровцев и Раймонд Кальюлайд, вице-мэры Таллинна Таави Аас и Михаил Кылварт, депутаты Рийгикогу Ольга Иванова, Михаил Стальнухин и Виктор Васильев, актер и замдиректора ЦРК Эдуард Тооман и многие другие.

В 12:00 пройдет отпевание в соборе Александра Невского. Похороны Юрия Полякова состоятся на Александро-Невском кладбище в Таллинне в 13:30.

Многолетний руководитель ЦРК Юрий Поляков (64) скоропостижно скончался утром 16 марта.