Таксофирмы и частные перевозчики по-прежнему недовольны «законом об Uber»

«Наш главный вопрос заключается в том, что при равных требованиях к традиционному такси и работающим через мобильные приложения частникам, таксофирмы можно будет легко контролировать, а для контроля частников у полиции и местного самоуправления нет ни ресурсов, ни возможностей», - сказал член правления Сюза таксистов Эстонии Эрмо Контсон, пишет Rus.Err.

Для использующих мобильные приложения извозчиков самый проблемный пункт заключается в том, что услуги совместного пользования транспортом может предоставлять только ответственный за автомобиль пользователь.

Если оказывать услуги совместного пользования транспорта смогут только ответственные за автомобиль лица, то это затронет, например, семьи, где используется только одна машина. Поскольку ответственным лицом может быть назначен только один человек, то и оказывать такие услуги сможет только кто-то один.