Скончался актер Тыну Микивер
21. март 2017 13:04
Во вторник в возрасте 73 лет скончался известный актер Тыну Микивер 02.08.1943-21.03.2017), сообщил новостной портал ERR.
В период 1965-1977 гг Микивер работал в Театре молодежи, а в период 1977-2007 гг - в Эстонском драматическом театре. Он также сыграл во многих фильмов.
Наряду с актерской работой Микивер был также известен своим голосом. Он начитал текст для многих документальных фильмов, его голос звучит также в шедшем много лет сериале «Домой и в путь».