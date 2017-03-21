Скончался актер Тыну Микивер

В период 1965-1977 гг Микивер работал в Театре молодежи, а в период 1977-2007 гг - в Эстонском драматическом театре. Он также сыграл во многих фильмов.

Наряду с актерской работой Микивер был также известен своим голосом. Он начитал текст для многих документальных фильмов, его голос звучит также в шедшем много лет сериале «Домой и в путь».