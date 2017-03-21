Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Скончался актер Тыну Микивер

BNS
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Тыну Микивер. | ФОТО: Peeter Langovits

Во вторник в возрасте 73 лет скончался известный актер Тыну Микивер 02.08.1943-21.03.2017), сообщил новостной портал ERR.

В период 1965-1977 гг Микивер работал в Театре молодежи, а в период 1977-2007 гг - в Эстонском драматическом театре. Он также сыграл во многих фильмов.

Наряду с актерской работой Микивер был также известен своим голосом. Он начитал текст для многих документальных фильмов, его голос звучит также в шедшем много лет сериале «Домой и в путь».

Наверх