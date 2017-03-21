Жители Эстонии предпочитают совершать покупки в английских, китайских и немецких интернет-магазинах

Согласно последнему общеевропейскому исследованию фирмы Kantar TNS, приобретенные жителями Эстонии в интернет-магазинах вещи составляют 6,2 процента от общего числа купленных товаров. Порядка 71 процента людей совершали покупки в интернете, а 82 процента людей планируют делать это и в будущем, пишет Tarbija.

Больше всего жители Эстонии любят тратить деньги в китайских (63%), английских (53%) и немецких (32%) интернет-магазинах. В то же время среди регионов лидирует Европа (72 процента), где 16 процентов от общего числа покупок совершаются в соседних странах — Латвии, Финляндии и России. Согласно данным исследования, большинство людей делали последние покупки в AliExpress.

Основные причины для совершения покупок в зарубежных интернет-магазинах — более широкий ассортимент товаров и низкие цены. 59 процентов опрошенных отметили, что для них важна более низкая цена, а также возможность приобрасти товары брендов и марок, которые не представлены на местном рынке. 76 процентов респондентов совершили свои последние покупки на том же сайте, где приобретали вещи ранее.

По словам представителя DPD Eesti Маргот Пост, львиная доля покупок, совершенных в интернет-магазинах, приходится на Китай. Пост также отметила, что покупателям важно хорошее соотношении цены и качества, а также удобная доставка. Страна-производитель товара играет меньшую роль.

Большинство людей покупают в интернете всевозможные гаджеты, одежду, подарки и т. п. Порядка трех процентов покупателей вернули приобретенный товар продавцу. Чаще всего возврату подлежат электронные устройства.

Опрос показал, что 88 процентов жителей Эстонии, воспользовавшихся услугами интернет-магазина, сочли процедуру покупки простой.