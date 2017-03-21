Союз больниц: страхование от врачебных ошибок должно финансироваться государством

Началась разработка законопроекта о создании нового вида страхования здоровья, который позволит компенсировать нанесенный в результате врачебной ошибки вред здоровью без обращения в суд. Союз больниц хотя и одобряет эту идею, но утверждает, что у больниц нет средств для подобных выплат, в связи с чем для запуска системы нужно найти средства в государственном бюджете, пишет портал Rus.Err.

Председатель правления Союза больниц Урмас Суле сказал, что Союз больниц считает крайне важным детально разработать новый закон и четко определить, в каких случаях будет действовать страхование, и в каком размере будут осуществляться выплаты.