Лукашенко рассказал о задержании в Белоруссии вооруженных боевиков, готовивших провокацию

"Они не только не спали. Мы уже несколько десятков задержали (не тех, что в автобусах, анархистов с масками), которые тренировались в лагерях с оружием. Кстати, один из лагерей был в районе Бобруйска и Осиповичей. Остальные лагеря - в Украине. По-моему, в Литве или в Польше (не буду утверждать, но где-то там)", - сказал Лукашенко. "Деньги шли через Польшу и Литву к нам. Мы буквально в эти часы задержали пару десятков боевиков, которые готовили провокацию с оружием", - пояснил он.

Президент отметил, что впоследствии общественности будет представлена более широкая информация о данном факте. Он также рассказал о том, как правоохранительным органам удалось узнать о существовании подобных планов. "Спасибо, что есть белорусы и белоруски настоящие, которые, будучи за границей - в Евросоюзе, - предупредили нас. Женщина пришла в посольство и предупредила, официально написала письмо: готовится провокация. И мы начали разбираться. И действительно вышли на очень интересные вещи", - сообщил Лукашенко.

Накануне стало известно сразу о двух инцидентах, которые, по версии властей, могли угрожать безопасности страны. Вначале сообщалось о пресечении белорусскими пограничниками попытки прорыва в ночь на понедельник, 20 марта, на территорию страны с Украины автомобиля, в котором было найдено оружие и, предположительно, взрывчатка.

В пункте пропуска "Александровка", расположенном в Наровлянском районе Гомельской области, автомобиль марки Jeep сбил шлагбаум и пытался проехать на территорию Белоруссии. Автомобиль остановился после того, как пограничники открыли по нему стрельбу. Задержаны два гражданина, личности которых устанавливаются. В машине были найдены "пистолет марки ТТ и два снаряженных магазина, а также предмет, внешне схожий с тротилом и электродетонаторами", сообщили в Минске, пишет newsru.com.

Вечером в понедельник официальный представитель Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии Антон Бычковский сообщил о еще одном ЧП. По его словам, в самолете, следовавшем из Армении в Болгарию, во время остановки в аэропорту Гомеля, в воскресенье, 19 марта, были обнаружены радиоактивные вещества.

Министерство энергетики Армении во вторник, 21 марта, заявило, что самолет с повышенным радиационным фоном, летевший через Белоруссию и приземлявшийся в Гомеле, перевозил в Хорватию оборудование, использовавшееся для ремонта и модернизации Армянской АЭС.

Еще до этого, в понедельник, об инциденте как о тревожном факте сообщил президент Александр Лукашенко во время совещания по вопросам организации белорусско-российских учений "Запад-2017". Глава государства отметил факты противоправных действий, которые периодически пресекаются на государственной границе, в том числе попытки провоза оружия и других опасных предметов и материалов, упомянув о ЧП на белорусско-украинской границе и сообщив о том, что на западном направлении также были зафиксированы "нехорошие действия, связанные с гранатами, начиненными каким-то порошком".

Резюмируя сказанное, Лукашенко поручил правительству расследовать все инциденты. Он также отметил, что эти случаи свидетельствуют о том, что "расслабляться нам никак не пристало". "Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране", - подытожил президент.

Лукашенко высказал версию, что "нагнетание обстановки" связано с действиями белорусских оппозиционеров, бежавших за границу. "Имеется в виду попытка нашей "пятой колонны" при поддержке - опять же, мы это фиксируем, я тут никого абсолютно не запугиваю, - финансировании западных фондов и руководстве западными спецслужбами наших отморозков, которые сбежали за границу, - попытка нагнетать ситуацию в Беларуси", - сказал глава государства.

Отметим, что на протяжении нескольких недель в нескольких городах Белоруссии проходили акции протеста, направленные против принятого Лукашенко указа о налоге на тунеядство. За последние две недели прошли массовые задержания участников митингов, в том числе лидеров правоцентристской коалиции. Председатель Объединенной гражданской партии Анатолий Лебедько, руководитель движения "За свободу!" Юрий Губаревич, сопредседатель партии "Белорусская христианская демократия" Виталий Рымашевский получили по 15 суток ареста по обвинению в организации несанкционированного мероприятия. Оппозиционной активистке Ольге Ковальковой суд назначил семь суток ареста.

Причем сначала протестующих не задерживали, и пресса заговорила о смене стратегии властей по отношению к оппозиции - с кнута на пряник. Однако 9 марта Лукашенко, подписав указ об отсрочке уплаты налога на год, поручил министру внутренних дел Игорю Шуневичу "жестко реагировать на действия организаторов бунтов" и предложил, "как изюм из булки, повыковыривать этих провокаторов".