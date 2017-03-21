Николай Караев. Мы, Европа второй свежести

О «двухскоростной Европе» говорят давно, но в последнее время, увы, всё чаще.

Глава Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер в недавнем докладе расписал аж пять сценариев будущего развития ЕС, из которых третий – «те, кто хочет делать больше, делают больше», а остальные уж как-нибудь перебьются, – кажется сейчас наиболее вероятным: согласиться на меньшее значит в итоге развалить ЕС (который состоит все-таки не из одной экономики, как предполагает сценария № 2), а добиться большего, к сожалению, не дает отсутствия согласья в рядах европейских товарищах (сценарии №№ 1, 4 и 5).

Де-факто это и есть двойная, двухскоростная Европа: ядро ЕС сломя голову мчится в прекрасное далеко, а европериферия как-то поспешает следом.

Немецкий отличник и эстонский двоечник

Вот как хотите, а меня не оставляет ощущение, что в самом словосочетании «двухскоростная Европа» есть определенное лукавство. Сразу оговорюсь: я совсем не евроскептик, наоборот, мне кажется, что практически при любых разумных раскладах Европейский союз лучше раздробленности. Но только экономическое образование не дает мне быть совсем уж идеалистом. Политика, как говорил Владимир Ильич Ленин, есть самое концентрированное выражение экономики. Это уже потом экономику многажды прикрывают сверх всякого рода маскировкой: камуфляжем политики, тряпьем пиара...

«Две скорости» – это, конечно, очень благородно, но на их месте могла быть и любая другая метафора. Две зоны, например. Два пути, две дороги. Двухкамерное сердце, как у рыбы: есть камера побольше, Германия-Франция-Италия, и камера поменьше, куда входит Эстония в том числе, но работает всё это вместе, как один насос, в едином, так сказать, порыве...

А можно сказать и по-другому: два сорта. Европа первой свежести, свежая до невозможности, эдакий цветок душистых прерий, – и Европа свежести второй, самую малость с душком. Это и есть мы. Про эту сомнительную свежесть, как мы помним, всё написал классик: «Вторая свежесть – вздор! Свежесть бывает только одна – первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это означает, что она тухлая!»

Но внутри всё равно будет история про экономику. История печальная. История про благие намерения с корыстным подтекстом.

Я отлично помню ажиотаж первых лет Эстонии в ЕС. В частности, нам многажды объяснялось тогда, что с экономикой отныне будет только лучше, потому что – конвергенция. Это волшебное слово не сходило с медоточивых уст политиков и экономистов. Конвергенция, конвергенция!.. Что это такое и с чем ее едят?

Условно: пусть у нас есть две страны с общей границей, бедная и богатая. Вы убираете границу, чтобы капитал, рабсила, товары, услуги и прочее перемещалось между странами неистово и невозбранно. Что произойдет? Та самая конвергенция и произойдет: невидимая рука рынка постепенно, но неизбежно расставит всё по местам, качество жизни станет... ну, не то чтобы средним по больнице – скорее богатая страна здорово подтянет бедную. Как в школах СССР, если кто помнит, к двоечнику имели обыкновение «прикреплять» отличника, чтобы тот с ним занимался. Двоечник сильно подтягивается, а отличник, само собой, теряет время, силы и прочие ресурсы, но на уровень двоечника не скатывается.