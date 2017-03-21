Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ХрoникаЭстонияТаллиннИда-Виру112ЭкономикаЗа рубежомПотребительЗдоровьеТехникаВаш домBидеоTMW
искать:
Более точный поиск

Осенью в Таллинне появится новый детский сад

Rus.Postimees.ee
КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Детский сад. | ФОТО: Laura Oks

Сегодня был торжественно заложен краеугольный камень нового детского сада в районе Хааберсти - в Какумяэ, на улице Веэризе,1.

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал на церемонии закладки камня, что Таллинн неуклонно реализует программу создания мест в детских садах, чтобы был полностью удовлетворен спрос на них, причем во всех районах города. Уже сейчас в дошкольных детских учреждениях столицы более 300 свободных мест, но в некоторых районах, особенно развивающихся, ощущается их нехватка. А детский сад должен быть недалеко от дома. В Хааберсти же все детские сады построены почти 40 лет назад в Вяйке-Ыйсмяэ.

Этой осенью 132 ребенка из Какумяэ смогут пойти в новый детский сад рядом с домом. Всего в детсаду будет до 140 мест, разделенных на шесть групп. Стоимость его строительства, без учета кухонного и другого вспомогательного оборудования, составит почти 2,3 миллиона евро. Все средства пойдут из городского бюджета.

Наверх