Осенью в Таллинне появится новый детский сад

Вице-мэр Таллинна Михаил Кылварт сказал на церемонии закладки камня, что Таллинн неуклонно реализует программу создания мест в детских садах, чтобы был полностью удовлетворен спрос на них, причем во всех районах города. Уже сейчас в дошкольных детских учреждениях столицы более 300 свободных мест, но в некоторых районах, особенно развивающихся, ощущается их нехватка. А детский сад должен быть недалеко от дома. В Хааберсти же все детские сады построены почти 40 лет назад в Вяйке-Ыйсмяэ.

Этой осенью 132 ребенка из Какумяэ смогут пойти в новый детский сад рядом с домом. Всего в детсаду будет до 140 мест, разделенных на шесть групп. Стоимость его строительства, без учета кухонного и другого вспомогательного оборудования, составит почти 2,3 миллиона евро. Все средства пойдут из городского бюджета.