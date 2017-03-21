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"Паэский бомбист" не выйдет из тюрьмы досрочно: отказ об УДО вступил в законную силу

Rus.Postimees.ee
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ФОТО: Peeter Langovits

Во вторник, 21 марта, в законную силу вступило решение суда, согласно которому Мярту Рингмаа (78), в народе известному как "паэский бомбмист", было отказано в досрочном освобождении.

Решение вступило в силу, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу Рингмаа, пишет rus.err.ee.

16 января Вируский уездный суд посчитал, что досрочное освобождение Мярта Рингмаа не является оправданным, а в феврале этот вердикт не изменил и Тартуский окружной суд.

Ранее Рингмаа несколько раз ходатайствовал о досрочном освобождении, но суд отказывал ему в этом, а срок тюремного заключения Рингмаа истекает 11 ноября 2020 года.

Рингмаа обвинялся в том, что с 1998 по 2005 год организовал 11 взрывов, в которых погибли семь и получили ранения еще шесть человек, однако доказать удалось его причастность лишь в установке двух взрывных устройств.

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