Картина дня: похороны Юрия Полякова, проколотые шины в Ласнамяэ и заседание суда по делу Сависаара

Проколотые шины в Ласнамяэ

Внимательный читатель прислал в Postimees запись с камеры видеонаблюдения, на которой запечатлено, как мужчина в Ласнамяэ ножом прокалывает шины автомобиля. Полиция ждет заявлений от автовладельцев, шины которых были проколоты в Ласнамяэ. Читать далее...

Дело Сависаара

В Харьюском уездном суде сегодня утром прошло второе предварительное заседание по уголовному делу отстраненного от должности мэра Таллинна Эдгара Сависаара. Читать далее...

Тоом: Запад начинает склоняться к переговорам с Дамаском!

«Яна Тоом проводит в Сирии тактическую линию Кремля, который защищает позиции Асада», - заявил в студии Postimees бывший командующий Силами обороны Эстонии, депутат Рийгикогу от Партии реформ Антс Лаанеотс. Читать далее...

Кражи автодеталей

В последнее время в столичных районах Ласнамяэ и Кристийне участились случаи кражи боковых зеркал и передних фар автомобилей. Читать далее...

Вечная память!

21 марта в 10 утра в большом зале ЦРК состоялась гражданская панихида по директору Центра русской культуры Юрию Полякову. Читать далее...

Рост цен на мобильные услуги

Конкуренты Elisa - Telia и Tele 2 — не боятся изменений на рынке в связи со вчерашней сделкой о покупке. В то же время руководитель Tele 2 Арго Виркебау утверждает, что расширение одной компании может привести к росту цен. Читать далее...

Отставка руководства банка

Эстонские руководители Danske Bank были отстранены от должности за отмывание российских денег. Читать далее...

Будут ли в Эстонии сносить хрущевки?

Ответ на этот вопрос, как выяснилось, живо волнует наших читателей. Давайте разбираться. Читать далее...

Прощайте, пластиковые пакеты!

Рийгикогу 68 голосами за и шестью против принял поправку к Закону об упаковках, которая существенно ограничивает использование тонких пластиковых пакетов. Читать далее...

Тяжелое ДТП в Таллинне

В понедельник поздно вечером в Таллинне машина вылетела с дороги, поскольку водитель пытался избежать столкновения с выбежавшим на дорогу животным. Читать далее...